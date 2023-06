Paris négocie avec le Bayern Munich pour Lucas Hernandez

Le Paris Saint-Germain négocie actuellement avec le Bayern Munich le prix pour un transfert de Lucas Hernandez.

Le Paris Saint-Germain compte sur le mercato estival 2023 pour renforcer sa défense, notamment après le départ de Sergio Ramos. En ce sens, les dirigeants du club de la capitale ont déjà bouclé l'arrivée libre de Milan Skriniar en fin de contrat avec l'Inter Milan.

Lucas Hernandez proche de Paris

Mais depuis plusieurs semaines, le club de la capitale a une autre cible : Lucas Hernandez. Le défenseur du Bayern Munich s'inscrit en effet parfaitement dans la volonté du PSG de recruter plus de joueurs français. À un an de la fin de son contrat, le club allemand est résolu à le vendre cet té plutôt que de le voir partir libre dans un an (ils avaient dépensé 80 millions d'euros pour se l'offrir).

Mais pas à n'importe quel prix. Si l'on en croit les informations de RMC Sport, le club francilien a bien trouvé un accord avec le champion du monde 2018, mais pas avec son club. Lequel espère en effet récupérer au moins 50 millions d'euros tandis que Nasser Al-Khelaifi et ses équipes tentent de se l'offrir pour 30-40 millions. Ce transfert est donc en bonne voie, bien que tout reste à faire.