Parc des princes : Nasser Al-Khelaïfi envoie une grosse pique à la mairie de Paris

Nasser Al-Khelaïfi, le patron du Paris Saint-Germain, a envoyé une nouvelle pique à la mairie de Paris au sujet du Parc des princes.

Le club francilien ne s’alignera pas sur les demandes d’Anne Hidalgo pour s’offrir l’enceinte sportive. Les négociations patinent depuis plusieurs semaines entre les deux parties.

Le Parc des princes ne vaut rien sans le PSG

Le Paris Saint-Germain a proposé 40 millions à la ville avant le début de la Coupe du Monde. Une somme dérisoire pour la mairie de Paris qui espère en tirer un bien plus gros chèque.

Les deux parties n’ont pas hésité à s’envoyer des piques par médias interposés. « Le PSG en propose 40 millions d’euros. C’est moins cher que Paredes, a récemment confié Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris dans un entretien accordé au Parisien... Ce n’est pas sérieux ».

Au Qatar depuis le début du Mondial 2022, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, n’a pas hésité à rappeler la position de son club dans ce dossier au micro de RMC. « Pour moi, l’option 1, c’est de rester au Parc des princes. Option 2: rester au Parc des princes. Option 3: rester au Parc des princes, a-t-il confié. Mais si le maire de Paris ou la ville de Paris ne veut pas qu’on reste, ne veut pas faire quelque chose pour nous… »

Après avoir rappelé que le Paris Saint-Germain a injecté 80 millions d’euros pour une grosse mise à niveau lors de l’Euro 2016, Nasser Al-Khelaïfi exigé plus de respect de la mairie de Paris.

« C’est quoi la valeur du Parc des princes sans le PSG? Zéro, a-t-il expliqué. Ça, je le dis direct. Et quand on me dit 350, je sais pas quoi, c’est pas mon problème, si vous voulez faire du shopping, des buildings, de l’immobilier, des appartements peut-être mais pour nous, c’est juste le sport... Moi, j’ai beaucoup de respect pour la maire de Paris. J’ai de très bonnes relations avec elle. Mais je demande que la ville de Paris nous respecte aussi ».