Paqueta : "Lyon m'a mis des étoiles dans les yeux"

La nouvelle recrue lyonnaise Lucas Paqueta s'est exprimée sur son arrivée sur les bords du Rhône avant l'Olympico face à Marseille.

Lucas Paqueta pourrait faire ses grands débuts à ce dimanche soir lors du choc de cette sixième journée face à l'OM. Avant ce rendez-vous tant attendu, la nouvelle recrue lyonnaise s'est confiée à Téléfoot sur son choix de rejoindre le club.

"Lyon m'a présenté un projet très intéressant, ambitieux. Le dernier parcours en en est la preuve parfaite. Le club m'a mis des étoiles ds les yeux , lance le Brésilien. C'est pour ça que j'ai pris cette décision, je voulais faire partie de cette aventure."

D'autant qu'il retrouvera plusieurs joueurs brésiliens sur les bords du Rhône : "Quand Juninho m'a contacté j'était heureux parce que c'était Juninho. Je savais que j'allais retrouver d'autres Brésiliens. Juninho a joué un rôle fondamental."

"S'appuyer sur le bon parcours en Ligue des champions"

Celui qui avait failli rejoindre le PSG, un deal qui ne s'était pas fait "pour diverses raisons, il y a avait divers clubs en concurrence. Leonardo était au Milan et j'ai adhéré à son discours" , a également fait le bilan de son passage en Lombardie. "Je dirais que j'ai acquis de l'expérience et de la maturité. J'avais quitté Famengo un peu juene, ça m'a servi d'apprentissage."

Enfin côté ambition, c'est clair : objectif Europe alors que les hommes de Rudi Garcia en seront privés cette saison. "Non, ce n'est pas un problème du tout. Lyon ne s'est pas qualifié car le championnat n'est pas allé jusqu'à la fin.

"On doit s'appuyer sur le bon parcours en Ligue des champions, ça doit servir de base pour que cette année on se qualifie de nouveau. Je veux jouer le plus vite possible, je suis venu à Lyon pour ça."