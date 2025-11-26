Pafos - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La cinquième journée de la Ligue des Champions suit son cours avec des matchs importants les uns après les autres. Ce nouvel épisode de la Coupe aux grandes oreilles s'annonce d'ailleurs décisif pour la plupart des équipes en lice, à l'image de l'AS Monaco. Le club monégasque, dans une mauvaise spirale ces dernières semaines, va essayer de se rassurer face à Pafos, ce mercredi.

Monaco veut capitaliser sur son rebond européen

L’AS Monaco aborde ce déplacement continental avec l’espoir de confirmer un léger regain aperçu lors de la précédente journée européenne. Les hommes de Sébastien Pocognoli, récemment nommé à la tête du club, ont enfin décroché leur premier succès dans cette Ligue des Champions grâce à une victoire arrachée dans des conditions extrêmes sur la pelouse du Bodø/Glimt (0-1), tout près du cercle polaire. Ce résultat a permis aux Monégasques (5 pts) de remonter à la 19e place du classement général de la compétition, après une entame délicate marquée par un lourd revers à Bruges (4-1) puis deux matchs nuls au Stade Louis-II face à Manchester City (2-2) et Tottenham (0-0).

Sur la scène domestique, la dynamique reste préoccupante. L’ASM, seulement 8e de Ligue 1, compte désormais trois points de retard sur la zone européenne. Les dernières semaines ont d’ailleurs été synonymes de turbulences avec trois défaites consécutives contre le Paris FC (0-1), Lens (1-4) et Rennes (4-1). Face à cette irrégularité préoccupante, le club de la Principauté espère que l’Europe servira de déclencheur pour redresser durablement la barre.

Pafos, la surprise chypriote qui s'accroche au rêve

En face, Pafos continue de déjouer les pronostics. Présenté comme l’un des effectifs les moins armés de la compétition, le club chypriote est pourtant toujours en mesure de viser les barrages. À mi-parcours, l’équipe occupe une inattendue 20e place au classement avec cinq points obtenus en quatre matchs. Le parcours a débuté par un nul courageux sur le terrain de l’Olympiakos, arraché à dix contre onze (0-0), avant une lourde sanction infligée par le Bayern (1-5). Loin de s’effondrer, Pafos a ensuite ramené un nouveau point du Kazakhstan sur la pelouse du Kairat Almaty, encore une fois en infériorité numérique, puis signé un succès historique en dominant Villarreal devant son public (1-0). Une dynamique positive qui nourrit l’ambition du club avant de recevoir Monaco, même si la pression sportive ne repose clairement pas sur les épaules chypriotes.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Pafos

Bonne nouvelle pour Pafos : Joao Correia, suspendu lors du succès face à Villarreal et auteur d’un doublé en championnat le week-end dernier, effectue son retour pour cette rencontre européenne. En revanche, plusieurs éléments manqueront toujours à l’appel. Le jeune international serbe Ognjen Mimovic ne figure pas sur la liste des joueurs inscrits en Ligue des Champions, tout comme Alexandre Brito, le milieu suédois Wilmer Odefalk ou encore le gardien Athanasios-Theologos Papadoudis. À ces absences administratives s’ajoute celle plus longue durée de Pedrao, le défenseur brésilien, toujours bloqué à l’infirmerie. Des incertitudes persistent également autour du latéral Sema et du gardien numéro deux, Gorter.

Pour composer son onze, l’entraîneur pourra toutefois compter sur plusieurs cadres. L’expérimenté Mislav Orsic devrait tenir son rôle sur le flanc droit, tandis que Quina, déjà auteur de quatre buts en championnat, apparaîtra vraisemblablement sur l’aile opposée. Au milieu et en attaque, Anderson, qui affiche trois réalisations cette saison, reste une option solide. Derrière, le bloc défensif s’appuiera une nouvelle fois sur les repères habituels : Joshua Luckassen, passé par le PSV et buteur contre Villarreal, et le vétéran David Luiz, dont l’expérience à Paris et Chelsea demeure un atout majeur dans ce type de rendez-vous.

Infos sur l'équipe de Monaco

L’AS Monaco récupère des forces vives au meilleur moment. Paul Pogba, recrue majeure du projet monégasque, ainsi que le latéral droit Vanderson ont retrouvé la compétition le week-end dernier sont à nouveau dans le groupe pour Pafos. Mais si le Brésilien postule à une place de titulaire, "La Pioche" devrait, de son côté, démarrer sur le banc face aux Chypriotes. Le milieu retrouve également de la densité avec les retours de Denis Zakaria et Lamine Camara, tandis que le gardien numéro un, Lukáš Hrádecký, est de nouveau opérationnel après avoir manqué la précédente journée européenne.

Tout n’est toutefois pas encore réglé dans l’effectif de Sébastien Pocognoli. Les deux défenseurs centraux Eric Dier et Chrislain Mawissa sont toujours indisponibles et poursuivent leur convalescence, tandis que le jeune Brunner n’a pas été retenu sur la liste UEFA pour cette phase de groupes. Sur le front offensif, Folarin Balogun - auteur de quatre buts en Ligue 1 et décisif lors du succès à Bodø/Glimt - devrait mener l’attaque. Suspendu en championnat ce week-end, le trio Akliouche - Minamino - Golovin, ainsi qu’Ansu Fati (déjà six buts cette saison dont un en C1), se partagent la concurrence pour occuper les deux postes d’accompagnement dans le onze de départ.

