Ozil : "Je veux jouer au Fenerbahçe ou en MLS"

Le milieu allemand est en passe de quitter Arsenal et il a deux destinations préférentielles pour la suite de sa carrière.

Mesut Ozil a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de prendre sa retraite lorsqu'il quittera , sa préférence étant un transfert à ou à la Major League Soccer.

L'ancien international allemand vit ses derniers moments à Arsenal, après avoir été complètement exclu du groupe par le manager Mikel Arteta.

Ozil n'a pas joué pour l'équipe londonienne depuis mars, malgré le fait qu'il soit apte et disponible pour la sélection, et il s'agit de savoir s'il part en janvier ou à la fin de la saison. L'ancien joueur du a été en forme prolifique sur les réseaux sociaux pendant son absence du terrain, et il a animé un chat Twitter lundi.

Plus d'équipes

Il a répondu à des questions sur un éventail de sujets, l'un étant qu'il n'avait aucun regret d'avoir rejoint Arsenal. On a également demandé à Ozil s'il prévoyait de prendre sa retraite lorsqu'il quitterait Arsenal, et le joueur de 32 ans a été sans équivoque dans sa réponse. "Je le ferai certainement", a-t-il déclaré lorsqu'on lui a demandé s'il jouerait après avoir quitté Arsenal. «Il y a deux pays dans lesquels je veux jouer au football avant de prendre ma retraite: la et les États-Unis. Si j'allais en Turquie, je ne pourrais aller qu'à Fenerbahçe.»

Les propos d’Ozil ne font qu’alimenter le feu concernant un transfert au Fener. Les géants turcs ont été fortement pressentis pour enrôler le champion du monde 2014, car il a été dit qu'un accord est en cours de négociation pour qu'il se rende au club en janvier.

Lors de cette discussion avec les fans, Ozil a parlé positivement de la relation qu'il entretient avec Fener. "J'ai grandi en tant que fan de Fenerbahce quand j'étais enfant en . Chaque personne germano-turque soutient une équipe turque lorsqu'elle grandit en Allemagne. Et la mienne c'était Fenerbahce. Fenerbahce est comme le Real Madrid en . Le plus grand club du pays."

L'article continue ci-dessous

Les commentaires d’Ozil auront de quoi ravier les fans de Fenerbahce qui espèrent que l’accord sera conclu.

Cependant, les rivaux de Fener, , ont peut-être quelque chose à dire sur qui est le plus grand club du pays.

Si Ozil déménageait en Turquie en janvier, il serait parachuté dans une bataille pour le titre - avec Fener au niveau des points avec . Galatasaray est à deux points derrière.