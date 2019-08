Ousmane Dembélé ne quittera pas le Barça selon son agent

Moussa Sissoko, l’agent d’Ousmane Dembélé, a une nouvelle fois certifié que l’ancien Rennais va poursuivre son parcours avec le FC Barcelone.

Ousmane Dembélé est encore sous contrat avec le pour encore trois ans. Pourtant, il ne se passe pas une journée sans que l’international tricolore ne soit annoncé sur le départ. Ce mercredi, en comme en , un retour en a été évoqué pour le milieu offensif. Il s’engagerait avec le PSG, comme monnaie d’échange pour le transfert de Neymar.

Le Barça chercherait à céder son joueur français en prêt, en même temps qu’Ivan Rakitic et un versement de 120M€, dans le but de reprendre son ancien génie brésilien. Une proposition alléchante et qui serait actuellement à l’étude par l’état-major parisien.

« Le plus important ce n’est pas l’aspect financier »

Ces nouvelles laissent donc supposer que la venue de Dembélé chez les champions de France est possible. Son agent, Moussa Sissoko, assure pourtant que non. Comme il l’avait déjà fait il y a quelques jours, il affirme qu’il n’y a aucune chance pour que son client change de tunique d’ici le 2 septembre prochain.

"Je me répète pour la vingtième fois, Ousmane va rester et va réussir à Barcelone, a-t-il tonné lors d’une intervention pour RMC lors de l’émission Breaking Foot. Notre programme est écrit pour sa réussite. La soupe aurait sans doute été meilleure financièrement à Paris pour Ousmane et pour moi, son conseiller. Mais le plus important ce n’est pas l’argent, c’est la réussite de sa carrière."

A la question ensuite si la concurrence régnant au sein de l’équipe catalane, à fortiori si Neymar venait à débarquer, n’est pas un problème, Sissoko a répondu : "L’adversité ne nous fait pas peur, Ousmane s’est battu toute sa vie pour arriver là où il est et il continuera à se battre pour arriver à la hauteur de ses ambitions. Beaucoup de gens font la leçon aux joueurs en disant qu’ils ne pensent qu’à l’argent et bien ils ont la preuve que non. Le plus important, ce n’est pas l’aspect financier pour moi mais son bien-être et sa réussite sportive."