Ounahi et Amrabat : Les milieux de terrain marocains qui ont attiré l'attention de Luis Enrique, Mourinho et des grands clubs européens.

Azzedine Ounahi est l'une des étoiles montantes de la Coupe du monde, tandis que son coéquipier Sofyan Amrabat est lié à des clubs comme Liverpool.

Il y a des surprises et il y a le Maroc, qui, ce mercredi, affrontera la France, championne en titre, en demi-finale de la Coupe du monde. Personne ne l'a vu venir. Aucune équipe africaine n'avait jamais dépassé les quarts de finale auparavant et peu de gens s'attendaient à ce que le Maroc sorte d'un groupe comprenant la Croatie et la Belgique.

Le fameux numéro 8 du Maroc

Il s'agit d'un groupe de joueurs talentueux et motivés, dirigé par un entraîneur vainqueur de la Ligue des champions africaine, mais seuls Achraf Hakimi et Hakim Ziyech auraient été considérés comme des joueurs réputés avant le début du tournoi. En effet, même après la victoire sensationnelle du Maroc sur l'Espagne en huitièmes de finale, l'entraîneur Luis Enrique ne pouvait même pas penser au nom d'Azzedine Ounahi.

Tout ce qu'il savait, c'est que "le numéro 8" avait été "impressionnant". Et il l'avait été. Encore une fois. Vous pouvez être sûr que tout le monde sait qui est Ounahi maintenant. C'est l'une des étoiles montantes de la Coupe du monde. Le joueur de 22 ans joue pour la pire équipe de Ligue 1, Angers, qui n'a récolté que huit points en 15 matches cette saison. Mais il n'y restera pas longtemps. Pas après ses prestations dynamiques au Qatar.

Comme il l'a reconnu lui-même, il a commencé le tournoi un peu lentement. Il était un peu nerveux, ce qui n'est guère surprenant étant donné qu'il n'a fait ses débuts internationaux qu'en janvier. Cependant, au moment où le Maroc a affronté le Canada lors du dernier match du Groupe F, Ounahi s'était installé et a joué un rôle essentiel dans la victoire 2-1 qui a permis à son équipe de se qualifier pour les huitièmes de finale en tête du classement.

Getty

Depuis, il est passé à un tout autre niveau. Après avoir tapé dans l'œil de Luis Enrique contre l'Espagne, le milieu de terrain s'est attiré les louanges de José Mourinho, l'entraîneur de la Roma, pour sa performance "absolument incroyable" lors de la victoire 1-0 contre le Portugal en quarts de finale. Cet éloge était mérité, car Ounahi a démontré toutes ses qualités face à la Selecao.

Mourinho et Luis Enrique fans de Ounahi

"Il est peut-être mince, mais il est aussi fort, et il est incroyablement à l'aise avec le ballon, ses dribbles étant particulièrement impressionnants. "Il est un élément important de l'équipe", a déclaré le défenseur marocain Nayef Aguerd. "C'est l'un de nos meilleurs joueurs techniques, et nous sommes très heureux de sa contribution".

Lundi, il est apparu à la une de Mundo Deportivo, qui a rapporté que Barcelone était soudainement intéressé par la signature d'Ounahi. Que cela soit vrai ou non, il devrait être inondé d'offres en janvier. Tout comme le milieu de terrain Sofyan Amrabat. En effet, son agent, Mohammed Sinouh, a déjà révélé qu'il avait été inondé d'appels de clubs intéressés, dont Liverpool, qui envisagerait de s'intéresser au joueur de la Fiorentina.

Amrabat, une volonté sans faille

Il est facile de comprendre pourquoi Jurgen Klopp est un fan. Amrabat a été le meilleur milieu défensif du Qatar, ce qui explique en grande partie pourquoi le Maroc n'a encaissé qu'un seul but à ce jour. En effet, aucun joueur n'a récupéré le ballon plus souvent qu'Amrabat (41), et ce n'est pas seulement qu'il récupère le ballon, il le conserve bien aussi. À maintes reprises contre le Portugal, il a brisé des attaques dans sa propre moitié de terrain, puis s'est élancé vers l'avant, passant les adversaires en revue avant de libérer ses coéquipiers dans l'espace.

Sa performance contre l'Espagne a été sans doute encore plus héroïque. Le jour du match, Amrabat était resté debout jusqu'à 3 heures du matin, travaillant avec le physio de l'équipe dans une tentative désespérée d'être en forme pour jouer. Même à cela, il a dû prendre une injection antidouleur avant le match. Et pourtant, il a joué et a dominé un milieu de terrain espagnol composé de Sergio Busquets, Gavi et Pedri.

"Je suis très ému", a-t-il admis après coup. "Il y avait un point d'interrogation pour savoir si je pouvais jouer ce match. Mais je ne peux pas abandonner les gars et mon pays." C'est cette combinaison de compétences et d'esprit qui fait du Maroc un adversaire si dangereux pour la France. Sur le papier, c'est un match inégal mais, comme l'a admis Raphaël Varane, ils n'ont pas l'intention de faire la même erreur que la Belgique, l'Espagne et le Portugal avant eux. "Nous avons suffisamment d'expérience pour ne pas tomber dans ce piège", a-t-il déclaré. "Ils ont atteint ce stade pour une raison".

Jackpot en vue pour Ounahi et Amrabat

"Ils sont en train d'écrire l'histoire du football marocain, ils ont une force collective avec des performances qui leur ont donné beaucoup de confiance", a ajouté le Red Devil. En effet, malgré ses problèmes de blessures, le Maroc a été capable de garder 11 lions sur le terrain pendant chaque minute de chaque match jusqu'à présent, sauf les quelques dernières secondes après le carton rouge de Walid Cheddira contre le Portugal.

"Nous le méritons, à 1000 %", a déclaré Amrabat à propos de leur présence en demi-finale. "La façon dont nous nous battons, dont nous jouons, avec notre cœur pour notre pays, pour le peuple, c'est incroyable. Nous avons des blessés, trois défenseurs sont entrés en jeu [contre le Portugal] et la façon dont ils défendent, c'est un grand respect. Je respecte tout le monde - le coach, l'équipe, le staff." Ils ont certainement gagné le respect de tous les fans de football à travers le monde. Et des joueurs comme Amrabat et Ounahi ont sans doute aussi gagné de grosses sommes d'argent.