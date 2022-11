Osasuna – FC Barcelone : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Osasuna-Barça.

Finir en beauté avant la trêve

C'est le dernier match du Barça avant la Coupe du monde au Qatar et les hommes de Xavi se déplacent à Pampelune pour y affronter le CA Osasuna (5e avec 23 points).

Avant cette 14e journée, le Barça compte 34 points et est à la lutte pour le titre avec le Real Madrid. L'équipe madrilène compte 32 points (en 12 matches) avant son match de ce lundi 7 novembre 2022 face au Rayo Vallecano.

Date, horaire et lieu d'Osasuna-FC Barcelone

Date : mardi 8 novembre 2022

Ville : Pampelune (Espagne)

Stade : Estadio El Sadar

Heure du coup d'envoi : 21h30 heure française

Compétition : 14e journée de la Liga

Arbitre de la rencontre : Monsieur Guillermo Cuadra Fernández (Espagne)

Sur quelle chaîne voir le match Osasuna-FC Barcelone ?

En France, la confrontation entre Osasuna et le FC Barcelone sera diffusée sur beIN SPORTS 1.

Le streaming pour voir le match Osasuna-FC Barcelone

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application beIN CONNECT.

OSASUNA-FC BARCELONE, L'AVANT-MATCH

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour Osasuna-FC Barcelone

Pour défier le Barça, Osasuna se privé d'Abde Ezzalazouli (cuisse) et de Kike Saverio (tendon) blessés. Sergio Herrera est quant à lui incertain.

Du côté de Barcelone, deux joueurs sont incertains : Memphis Depay et Jules Koundé. Ronald Araujo, Sergi Roberto et Franck Kessié sont forfaits en raison d'une blessure.

Enfin, Gerard Piqué a pris sa retraite ce samedi 5 novembre à l'issue du match entre le Barça et Almeria et n'est donc plus membre de l'effectif blaugrana.

Les équipes probables pour la rencontre Osasuna-FC Barcelone

Osasuna : Fernandez - Peña, U. Garcia, D. Garcia, Sanchez - Oroz, Torro, Gomez - Avila, Budimir, Barja.

FC Barcelone : Ter Stegen - Baldé, Christensen, E. Garcia, Alonso - Gavi, De Jong, Pedri - Dembélé, Lewandowski, Fati.

Les statistiques à connaître avant Osasuna-FC Barcelone

• La saison dernière, Osasuna avait tenu tête au Barça avec un match nul 2-2.

• Robert Lewandowski, qui a raté un penalty contre Almeria lors de la précédente journée, affiche une moyenne d'un but par match en Liga cette saison (13 buts en 13 rencontres).