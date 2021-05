"On aura perdu le titre, pas Lille qui l’aura gagné", Mbappé précise ses propos

A la sortie de la qualification pour la finale de la Coupe de France, Mbappé a tenu des propos surprenants. L’intéressé a éclairci les choses.

Et si le PSG réalisait encore le doublé ? C’est encore très hypothétique voire utopique mais à un peu plus d’une semaine de la fin de la saison, le club parisien peut encore croire à un doublé. Pas celui auquel il aspirait au début de la saison mais vu la tournure des évènenements ces dernières semaines, les hommes de Mauricio Pochettino s’en contenteront sûrement.

Mercredi soir, ils ne sont pas passés loin de frôler la correctionnelle, étant obligés d’aller jusqu’à la séance des tirs au but pour éliminer Montpellier et se qualifier pour la finale de la Coupe de France. En attendant de savoir qui de Monaco ou Rumilly sera son adversaire, le PSG a désormais les yeux tournés vers la Ligue 1.

Avec encore deux journées à disputer, les coéquipiers de Mbappé ne sont pas encore hors course mais il faudra un miracle pour les voir soulever un quatrième titre de suite. Avec trois points de retard sur Lille, il faudra espérer une défaite du LOSC et deux victoires parisiennes pour y parvenir. Pas impossible mais pas certain également. A la sortie du match contre Montpellier, Kylian Mbappé a d’ailleurs tenu des propos surprenants, qui ne lui ressemblent pas.

"Il y a encore deux titres à aller chercher, on n'a pas encore perdu le titre. On va se concentrer sur nos matchs, tous les gagner. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Si on perd ce championnat, c'est nous qui l'aurons perdu. Pas eux qui l'auront gagné", a-t-il ainsi lâché, sans citer le Losc qui possède trois points d'avance à deux journées de la fin.

Face à l’incompréhension, le champion du monde 2018 a tenu à apporter quelques précisions à tête reposée et sur les réseaux sociaux.

"Lille fera un beau champion s'ils sont couronnés mais avec huit défaites, si nous perdons le titre, on est les seuls responsables."

"Ce qui m'importe, c'est d'aider mon équipe et de gagner des titres. Je veux gagner, j'ai toujours voulu, avait-il poursuivi après la rencontre. Avant j'étais un peu plus centré sur moi-même. Cette année, j'ai appris à aider les autres."