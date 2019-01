Omar Sy croit en un rebond de Balotelli à l'OM

L'acteur Omar Sy s'est dit confiant quant à l'explosion de Mario Balotelli sous les couleurs marseillaises.

L'Italien Mario Balotelli a rejoint ce mercredi les rangs de l'Olympique de Marseille. Pendant six mois au moins, il va tenter de faire briller la formation phocéenne et l'a ramené vers le haut du tableau de la Ligue 1. Réussira-t-il ce challenge ? Les supporters de l'équipe y croient dur comme fer, et c'est aussi le cas de quelques personnalités françaises mordues du ballon rond.

Omar Sy, l'acteur franco-sénégalais, s'est par exemple exprimé à propos de ce transfert. Pour le héros du film "Les Intouchables", tout est réuni pour que "Super Mario" devienne la nouvelle coqueluche du Vélodrome. "Il peut y avoir un petit élan avec Balotelli à l’OM. Si ça se fait, je suis content. Je suis un optimiste, de toute façon il ne reste que ça. Je suis convaincu qu’on ne va pas le reconnaître", a-t-il indiqué ce mercredi lors d'une intervention sur RMC.

À noter qu'Omar Sy est connu pour être un grand fan du PSG, le grand rival de l'OM.