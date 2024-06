OM : Vitinha parti pour rester ?

En prêt de l’Olympique de Marseille au Genoa, Vitinha pourrait ne pas revenir cet été.

Alors que l’Olympique de Marseille est en quête de joueurs pour se montrer compétitif la saison prochaine après celle 2023-2024 cauchemardesque, le club phocéen pourrait ne pas retrouver un de ses joueurs en prêt.

Le Genoa ne veut pas libérer Vitinha

Prêté avec option d’achat par l’Olympique de Marseille au Genoa l’hiver dernier, l’avant-centre portugais a mis les dirigeants du club italien en dépit du peu de matchs disputés chez les Rossoblu. Si les 25 millions d’euros demandés par Longoria et sa direction pour le Portugais seraient trop demandés pour les dirigeants italiens, ils souhaiteraient procéder autrement.

Comme l’a révélé Gianluca Di Marzio récemment, le Genoa ne veut pas libérer Vitinha. Fabrizio Romano, le journaliste spécialiste des informations relatives au mercato, vient de donner de nouvelles précisions. Selon l’homme de médias, des pourparlers sont en cours car le Genoa souhaite garder deux joueurs venus en prêt. Il s’agit de l’ancien Rennais en prêt de Tottenham, Djed Spence, et le Portugais en prêt de l’Olympique de Marseille, Vítor Manuel Carvalho Oliveira plus connu sous le nom de Vitinha. Les Grifone voudraient que l’arrière droit et l’avant-centre restent au club la saison prochaine.

Freiné par deux blessures qui l’ont privé de 6 matchs sur la deuxième partie de saison en Serie A, l’attaquant portugais a pu inscrire deux buts au cours de ses 9 apparitions en championnat d’Italie. Mais l’Olympique de Marseille, qui va se séparer de certains gros salaires cet été, n’a pas encore tranché pour son attaquant.

Rappelons que Vitinha n’a pas connu une réussite espérée dans le club du Sud de la France. En 43 matchs disputés toutes compétitions confondues avec les Phocéens, l’ancien du Sporting Braga n’a inscrit que 6 buts et délivré trois passes décisives.