OM : Vitinha fait ses adieux à ses coéquipiers

C’est fait. Vitinha va quitter l’Olympique de Marseille. Le Portugais vient de faire ses adieux à ses coéquipiers avant son départ.

Ce n’est plus qu’une question d’heures. Vitinha quittera officiellement l’Olympique de Marseille. L’avant-centre portugais de 23 ans devrait s’engager avec les Italien de Genoa pour une nouvelle aventure. Mais avant de partir, le joueur est allé faire ses adieux au vestiaire marseillais.

Très ému, Vitinha dit au revoir à la Commanderie

Venu à l’Olympique de Marseille l'hiver 2023 contre un chèque de 32 millions d’euros (bonus compris), Vítor Manuel Carvalho Oliveira, plus connu sous le nom de Vitinha, n’a pas trop convaincu sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Ne faisant plus partie des plans de l’OM, l’avant-centre portugais avait été poussé vers la sortie. En effet, il va finalement partir.

A en croire les informations de RMC Sport, Vitinha était à la Commanderie, ce matin du mardi 30 janvier 2024 pour faire ses adieux à ses désormais anciens coéquipiers de l’Olympique de Marseille. Le Portugais a vidé son casier et était très ému au moment de saluer chaleureusement tout le monde.

Getty

Vitinha attendu à Genoa

Un an seulement après son arrivée, Vitinha quitte déjà la formation phocéenne. L’ancien du SC Braga, qui n’a pas trop convaincu à Marseille depuis son arrivée, ira faire ses preuves dans le championnat italien, notamment avec Genoa, actuellement 11e de la Serie A italienne.

Le Portugais, qui va être prêté italien avec option d’achat non obligatoire, estimée à 25 millions d’euros, quitte Marseille ce mardi soir. Le joueur est attendu dans le club italien mercredi, selon les informations de la presse italienne.

Getty

Selon RMC Sport, le fait que cette option d’achat n’est pas obligatoire rend le montant plus accessoire et cela décale le « problème » de la revente de Vitinha à plus tard, probablement l’été prochain. Quelques détails sont en cours de finalisation avant le départ de Vitinha.