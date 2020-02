OM - Villas-Boas : "Thauvin ? Une petite possibilité contre Amiens"

L'entraîneur olympien a évoqué le futur retour à la compétition de Florian Thauvin, qui a repris l'entraînement collectif ce mercredi.

André Villas-Boas s'est présenté en conférence de presse ce mercredi, à deux jours du déplacement des Olympiens à Nîmes, en ouverture de la 27e journée de . Une rencontre importante, moins d'une semaine après la défaite contre au Vélodrome (1-3).

"J'ai dit au groupe après le match de Saint-Étienne qu'on était tous content d'avoir huit, neuf points d'avance, ce n'est pas parce qu'on est revenu à cet écart qu'on est dans la misère", a voulu relativiser le technicien portugais avant de poursuivre : "Le plus important pour nous de garder notre écart au classement le plus longtemps possible. Il faut retrouver le chemin de la victoire.

"Cette défaite à Nantes est une bonne chose car elle va nous donner de la volonté de renverser les choses. Je pense qu'on sera bien sur l'aspect mental. (...) Notre jeu d'attaque est notre faiblesse en ce moment. On ne produit pas assez, mais ce n'est pas parce qu'on joue bas."

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"Thauvin ne sera pas encore là contre Nîmes"

L'entraîneur olympien a également fait le point sur les blessés, alors que le désormais très attendu Florian Thauvin a fait son retour à l'entraînement collectif ce mercredi. Hiroki Sakai, touché aux adducteurs et absent face aux Canaris, a encore l'espoir d'être de la partie aux Costières.

"Pour Thauvin non pas encore pour Nîmes, a précisé AVB. C'était seulement son premier exercice avec le groupe aujourd'hui. Il y aura une petite possibilité pour Amiens. Sakai ce sera difficile pour Nîmes, il est toujours gêné au niveau des adducteurs."

Enfin, Villas-Boas a évoqué la situation contractuelle de son joueur, qui n'est pas le seul dont le bail se termine à l'issue de la saison prochaine : "On a plusieurs joueurs en fin de contrat en 2021. On a parlé mais on n'a pas encore pris de décision. C'est aussi au club de dire ce qu'on peut faire ou pas. Il faudra voir au mois de mars."