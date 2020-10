OM : Villas-Boas se prononce sur l'arrivée d'un joker

André Villas-Boas s'est enfin prononcé sur la probabilité de recruter un latéral droit en qualité de joker.

Joakim Maehle a failli rallier l'OM dans les dernières minutes du mercato estival. L’ peut encore invoquer la règle du joker pour recruter un rempolaçant à Bouna Sarr, parti au Bayern.

André Villas-Boas a d'ailleurs OM : Vété sondé à ce sujet lors de son point de presse hebdomadaire ce jeudi. « On va laisser ça pour plus tard. On sait ce qu’on a dans le mercato français. Et on est en train de penser si ce n’est pas mieux d’attendre janvier pour le faire", a estimé« AVB » lors en conférence de presse.

"On a fait, comme vous savez, des propositions pour Maehle. Ca dépend de ce qu’on veut pour la suite. On ne va rien faire, on va laisser comme ça. Notre doublure à droite sera Yuto Nagatomo, ou un changement de système. Si on a une situation d’urgence on prendra un joker, sinon on pourra attendre jusqu’à janvier pour avoir le mercato ouvert », a ajouté le coach portugais.