OM – Un revenant pour occuper le poste de latéral gauche

Avec l'arrivée de Marcelino, l'OM a enfin entamé son mercato. Pourtant, c'est bien un revenant qui pourrait s'imposer comme latéral gauche.

Le mercato marseillais a pris du temps avant de démarrer mais l'arrivée de Marcelino sur le banc olympien semble avoir enfin lancer les choses. Avec le passage en 4-4-2 qui s'annonce sous le nouvel entraîneur espagnol, c'est toute une partie du noyau qui doit être revu et remis à jour. Et si Geoffrey Kondogbia devrait arriver de l'Atlético de Madrid pour renforcer le milieu de terrain, c'est un revenant qui pourrait s'imposer comme le nouveau latéral gauche marseillais.

Un revenant comme latéral gauche?

Après une saison mitigée entre grosses performances et véritables trous d'air, Nuno Tavares s'en est allé de retour à Arsenal après la fin de son prêt à Marseille où il ne reviendra pas. Il faut donc lui trouver un remplaçant, d'autant plus que Sead Kolasinac devrait lui aussi quitter le club prochainement. Et c'est du côté de l'Espagne que la solution pourrait venir avec le retour d'un ancien indésirable.

Ce vendredi, le club de Getafe a en effet informé que plusieurs de ses joueurs ne continueraient pas l'aventure dans la banlieue madrilène. Parmi eux, Jordan Amavi, dont le prêt ne sera pas prolongé ni transformé en achat définitif. À 29 ans, celui qui avait rejoint Marseille en 2017 en provenance d'Aston Villa a l'avantage de connaître le club et de pratiquer un minimum l'espagnol comme son nouveau coach.

En manque de temps de jeu en Espagne (5 matchs de Liga disputés seulement), on ne peut toutefois pas dire qu'il revient en grande forme ni rompu à un championnat plus relevé que la Ligue 1. Marcelino pourrait toutefois lui faire confiance, le club ne pouvant pas recruter à tous les postes manquants pour adapter l'effectif. Il pourrait également servir en tant que doublure si un vrai titulaire était finalement attiré.