OM, Tapie tacle le club pour la gestion du cas Benedetto

L'ancien président a évoqué brièvement le début de saison de l'OM et n'a pas compris que le nouvel attaquant ait dû tirer le penalty face à Nantes.

Dario Benedetto n'a pas connu des débuts rêvés avec l' . L'attaquant argentin a connu la défaite lors de sa première apparition, puis a manqué un penalty lors de sa première titularisation le week-end dernier contre le FC lors de la deuxième journée de .

Dans une interview accordée à La Provence, l'homme d'affaires donne de ses nouvelles, mais a également jugé le début de saison de l'Olympique de Marseille. L'ancien président du club a évoqué notamment le cas Dario Benedetto, la recrue estivale de l'OM arrivé en provenance de Boca Juniors, auteur d'un penalty complètement manqué à Nantes, samedi dernier. Un penalty que l'Argentin n'aurait jamais dû tirer Bernard Tapie.

"Ils l'ont tué dès le deuxième match"

L'article continue ci-dessous

"Tu engages un nouveau joueur. Il n'est connu de personne. Il est prévu pour être le grand avant-centre de l’OM et, plutôt que de choisir Payet, qui avait 90% de chances de le mettre, tu lui fais tirer le penalty… qu’il rate. Ce mec, tu le tues au deuxième match car, pour les supporters, ça devient immédiatement un mauvais, une truffe. C’est comme si j’avais fait ça avec Papin à ses débuts", a analysé Bernard Tapie.

"C’est ça qui me gonfle à l’Olympique de Marseille : sous des apparences de grands professionnels, les mecs à la tête sont nuls. Pas les joueurs, pas l’entraîneur, ils sont bons eux ! Il faut se dire aussi que les joueurs de foot ne respectent que deux types de personnes dans les clubs: un ancien joueur qui les a fait rêver et celui qui les paie. Et pas celui qui est payé pour te dire ce qu’il faut faire !", a conclu l'ancien président des Phocéens.

Après la rencontre, André Villas-Boas, entraîneur de l'OM avait également en travers de la gorge le fait que Dario Benedetto ait tiré le penalty face à Nantes alors que ce n'était pas prévu : "J'ai dit aux gars : "c'est la première et la dernière fois que ça se passe. Je l'ai dit à la mi-temps. Parce qu'on a Dim [Payet] pour faire les penalties, on a bien travaillé les penalties pendant toute la présaison. Évidemment, c'est dur ce qu'il s'est passé. Évidemment, il y avait une intention positive. Quand je me tourne vers le banc, Ricardo Carvalho me dit que Dario Benedetto va tirer... Je suis énervé. C'est un joueur qui n'a pas tiré de penalty, c'est inacceptable. Normalement, Dario les tire bien, aujourd'hui, non".