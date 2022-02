OM : Steve Mandanda est entré au panthéon face à Qarabag

Relégué au rang de remplaçant cette saison, barré par le performant Pau Lopez, Steve Mandanda, gardien emblématique de l'Olympique de Marseille, était de retour dans les cages phocéennes, jeudi soir. Titulaire face à Qarabag en Ligue Europa Conférence (3-1), le portier a réalisé un match remarquable au Stade Vélodrome, auteur de nombreux arrêts décisifs.

Mandanda rejoint Coupet

Lors du barrage aller pour les 8es de finale de la Ligue Europa Conférence, Steve Mandanda a surtout fêté sa 94e apparition en Coupe d'Europe avec l'OM. Une performance notable qui permet à l'international français de rejoindre un certain Grégory Coupet (avec l'Olympique Lyonnais entre 1997 et 2008) au rang des joueurs les plus capés sur la scène continentale avec un seul et même club français. Entré dans l'histoire, il avait le sourire au micro de W9.

En effet, Steve Mandanda a analysé le succès marseillais. Un succès jugé important, même si le contenu n'a pas été au rendez-vous. "Un match compliqué, on a joué une équipe qui avait énormément d'envie, qui était pas mal dans l'utilisation du ballon. On a eu du mal à se créer les premières occasions. Et ce coup de pied arrêté (sur le 1er but olympien, ndlr) nous a fait du bien. Derrière on gagne, ce n'est pas le meilleur match, mais c'est une victoire importante", a fait remarquer le cadre du vestiaire de Jorge Sampaoli, exemplaire.

"Un match retour difficile qui nous attend"

"Ils ont eu pas mal de situations, j'ai fait mon rôle du mieux que je pouvais. Ce soir, je suis content individuellement et collectivement. Mais c'est toujours pareil, on a un match retour difficile qui nous attend là-bas", a ensuite glissé le remplaçant de Pau Lopez au micro de W9. Avec un Steve Mandanda à ce niveau, Marseille pourra y voyager l'esprit tranquille...