Annoncé proche de l’OM, Sergio Conceiçao a déjà trouvé sa première recrue.

L’Olympique de Marseille est toujours sans entraineur depuis le départ à la retraite de Jean-Louis Gasset. Après l’échec du dossier Paulo Fonseca, le favori pour reprendre le poste se nomme Sergio Conceiçao. Alors que les négociations sont toujours en cours, le technicien portugais a déjà identifié la première recrue de son ère dans la cité provençale.

Sergio Conceiçao et l’OM songent déjà au mercato

Le chantier le plus important de l’OM cet été est bien celui d’entraineur. Le club phocéen souhaite enfin avoir de la stabilité à ce poste après avoir vu pas moins de trois coachs sur son banc la saison écoulée (Marcelino, Gattuso, Gasset). Snobé par Paulo Fonseca, qui a donné sa préférence à l’AC Milan, et Matias Almeyda, Marseille a jeté son dévolu sur Sergio Conceiçao. Les discussions seraient avancées entre les deux parties qui évoqueraient même déjà le mercato. « Dans les discussions avec les dirigeants marseillais, ça parle un peu de l’effectif (s’il veut garder certains joueurs etc). Les discussions sont parties loin », révèle le journaliste de RMC, Florent Germain.

Lillian Brassier dans le viseur de l’OM

Débarqué du FC Porto il y a quelques jours sous fond de tensions, Sergio Conceiçao s’impliquerait déjà dans le projet phocéen. L’OM commencerait même déjà à satisfaire les exigences de l’ancien coach de Nantes en ciblant un joueur dont le profil correspond à son style de jeu. Selon L’Equipe, le club phocéen aurait jeté son dévolu sur Lillian Brassier. Toutefois, l’OM va devoir faire face à la concurrence de plusieurs autres clubs dont Monaco et l’OL qui seraient aussi intéressés par le défenseur de Brest.

« Lillian Brassier, c’est un joueur intéressant mais Brest en demande 12-15M€ donc ça pique un peu. Monaco était en janvier dernier. C’est un joueur qui plaît énormément à Sergio Conceiçao qui lui aussi avait essayé de le faire venir à Porto. C’est un bon défenseur central de Ligue 1 qui termine 3e avec Brest la saison dernière. Après il ne lui reste qu’un an de contrat donc il ne faut pas surpayer, 15M€ c’est très cher quand même », explique notamment Nicolas Filhol, journaliste pour Football Club Marseille.