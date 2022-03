OM : Sampaoli agacé par le but du FC Bâle, jugé hors-jeu

Archi dominateur pendant la quasi totalité de son huitième de finale aller de Ligue Europa Conférence, l'Olympique de Marseille s'est certes imposé face au FC Bâle (2-1), mais ne s'est pas totalement mis à l'abris avant le match retour en Suisse. Le score aurait pourtant pu être bien plus lourd pour les visiteurs, qui ont su faire le dos rond face à l'armada marseillaise.

Sampaoli attendait un score fleuve

Déçu, Jorge Sampaoli avait du mal à digérer ce score final après la rencontre, lui qui estime que le but marqué par Bâle aurait dû être invalidé. "Je crois que l'analyse doit être faite sur la grande différence footballistique qu'il y a eu sur le terrain entre les deux formations. Il y aurait pu y avoir 4 buts de différence face à cette bonne équipe", a-t-il confié face aux médias.

"C'est dommage de prendre ce but de Bâle qui parait hors-jeu. (...) Il y a une équipe qui a tiré 20 fois et l'autre 1 (en réalité 8, ndlr), mais au final ça se termine à 2-1. En plus avec ce hors-jeu... La réussite n'est pas forcément de notre côté", a aussi regretté l'Argentin, frustré.

Pas de VAR en Ligue Europa Conférence

Il est vrai que le but marqué par Sebastiano Esposito en fin de rencontre apparaît comme très discutable. Sur cette action, l'Italien se trouve en effet dans une position particulièrement litigieuse, mais la VAR n'est pas utilisée dans cette compétition. L'OM devra donc être en mesure de tenir son maigre avantage lors du match retour en Suisse. Le tout sans Dimiti Payet, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Une absence de poids...