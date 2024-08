OM, Roberto De Zerbi prévient le PSG

Les Classiques en Ligue 1 française s’annoncent bouillants désormais. Roberto De Zerbi, nouveau coach de l’OM, donne le ton.

Dans deux jours, notamment le samedi 17 août 2024, l’Olympique de Marseille va entamer officiellement sa nouvelle saison en Ligue 1. Pour cette première rencontre en championnat, les Phocéens seront en déplacement au Stade Francis Le Blé pour aller défier le Stade Brestois (17h).

Un nouvel OM avec de nouveaux objectifs

Depuis 2019, l’Olympique de Marseille va manquer l’Europe pour la première fois cette saison. Après avoir fini à la huitième place de Ligue 1 la campagne écoulée, le club du Sud de la France ne disputera que les compétitions nationales cette saison. L’objectif est donc de faire un très bon parcours en Ligue 1 et en Coupe de France (remporter le trophée) pour rapidement retrouver l’Europe. Pour ce faire, les pensionnaires du Stade Orange Vélodrome n’ont pas lésiné sur les moyens.

D’abord, le club basé dans les Bouches-du-Rhône a nommé Roberto De Zerbi à la tête du staff technique. Ensuite, les recrutements ont commencé. Depuis l’ouverture du mercato estival, le 10 juin dernier, l’OM a déjà officialisé neuf (9) recrues. On peut citer entre autres Ismaël Koné (milieu), Lilian Brassier (défenseur), Mason Greenwood (ailier), Pierre-Emile Hojbjerg (milieu), Derek Cornelius (défenseur), Valentin Carboni (milieu), Jeffrey De Lange (gardien), Geronimo Rulli (gardien) et Elye Wahi (attaquant).

De Zerbi veut rivaliser avec le PSG

Mais ce n’est pas encore fini, puisque l’OM continue de cibler d’autres joueurs, dont Jonathan Rowe, ailier) pour qui les Phocéens ont transmis une nouvelle offre à Norwich. Si le PSG domine la Ligue 1 depuis plusieurs années, le technicien italien sur le banc de l’OM veut mettre fin à cette domination. Se confiant à L’Equipe, l’ancien coach de Sassuolo prévient les Franciliens.

« Rivaliser à terme avec le PSG ? C’est notre rêve. Quand ? Je ne sais pas. Mais bien sûr, c’est notre ambition, sinon tu ne viens pas à l’OM. Maintenant, on reste en construction. Paris a réussi de grandes choses ces dernières années. On ne peut pas faire semblant non plus, bien sûr, qu’on veut rivaliser avec Paris. Personne ne doit l’oublier à l’OM, et je ne parle pas seulement des joueurs », a déclaré Roberto De Zerbi.