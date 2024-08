OM, Jeffrey de Lange met la pression à Geronimo Rulli

Nouveau gardien de l’Olympique de Marseille, Jeffrey de Lange a été présenté aux fans marseillais, ce mercredi.

Après les présentations d'Ismaël Koné, Derek Cornelius et Pierre-Emile Hojbjerg lundi, place aux deux nouveaux gardiens Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange ainsi que Valentin Carboni d’être présentés ce mercredi. Nouveau portier des Phocéens, Jeffrey de Lange envoie un message clair à l’autre recrue, Geronimo Rulli.

De Lange sous le charme des supporters de l’OM

Après de très courtes négociations, l’Olympique de Marseille a réussi à s’offrir le dernier rempart de Go Ahead Eagles, Jeffrey de Lange. Le portier néerlandais a signé pour les trois prochaines saisons en tant que joueur de l’OM. Face aux médias ce mercredi pour sa présentation, le gardien de 26 ans a déclaré sa flamme aux supporters de l’OM.

« Bonjour (en français). La première chose qui me vient en tête c'est l'atmosphère et l'ambiance avec les supporteurs au Vélodrome. C'est une ville et club qui respirent le football », a lancé le joueur formé à l’Ajax Amsterdam.

Profitant de l’occasion, l’ancien de Twente dévoile les raisons qui l’ont poussé à choisir l’OM. « C'est assez évident, l'OM est un grand club et quand vous avez l'opportunité d'y aller c'est bien. Il n'y avait aucun doute pour moi », a-t-il ajouté.

Jeffrey de Lange veut jouer les premiers rôles

Alors que le portier natif d’Amstelveen devrait être le deuxième gardien derrière l’Argentin Geronimo Rulli, le Néerlandais avoue vouloir faire ce qui est de son possible pour s’imposer en tant que titulaire. Le portier a évoqué sa discussion avec son nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi.

« On n'a pas encore parlé de ça, en tout cas pas aussi clairement. Je sais d'où je viens et je connais l'autre gardien qui est arrivé. A moi de me montrer prêt pour jouer et après le coach décidera (…) Le coach veut des gardiens qui jouent bien avec leurs pieds. Il a dirigé un ami à moi à Brighton, Verbruggen, donc j'ai vu beaucoup de leurs matchs. J'ai vu pas mal de matchs et je pense que son style me va très bien », a-t-il poursuivi.

(C)Getty Images

Par ailleurs, de Lange dévoile ses axes à améliorer pour s’imposer. « Je devrais améliorer mes ballons aériens. Je suis déjà bon dans ce secteur mais je dois encore l'améliorer », a reconnu le Néerlandais.