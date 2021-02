OM - PSG, Neymar sur le banc pour le Classique

Pas assez remis de sa gastro-entérite, Neymar ne sera que remplaçant, ce dimanche lors du Classique contre l’OM.

Le PSG va devoir faire sans Neymar, ce dimanche soir lors de son duel contre l’Olympique de Marseille au Vélodrome. Le Brésilien avait entamé une course contre la montre pour tenir sa place à l’occasion de son choc, mais il l’a perdue. Il avait, pour rappel, été souffrant en fin de semaine (gastro-entérite).

Neymar étant absent, Paris va se présenter avec trois attaquants seulement pour ce choc face aux Phocéens. Mauro Icardi évoluera en pointe, et sera accompagné par Kylian Mbappé et Angel Di Maria.

Dans l’entrejeu, Mauricio Pochettino a fait le choix d’aligner trois éléments. Marco Verratti et Leandro Paredes restent immuable, et on enregistre le come-back dans le onze de Paredes.

Derrière, c’est du grand classique. Kimpembe et Marquinhos composeront la charnière, tandis que Kurzawa et Florenzi évolueront sur les côtés. Dans les buts, Sergio Rico relève Keylor Navas, toujours blessé.

Côté marseillais, aucune surprise n’est à signaler. Arkadiusz Milik a dû déclarer forfait pour ce match. Une absence qui profite à Valère Germain. Thauvin et Payet sont de nouveau associés en attaque. Un temps incertain, Valentin Rongier va finalement bien tenir sa place.



Le onze de l’OM : Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo - Rongier, Kamara, Gueye - Thauvin, Germain, Payet.

Le onze du PSG : Rico - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Verratti, Paredes, Gueye - Di Maria, Icardi, Mbappé.