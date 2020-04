OM - Pour Ocampos, Bielsa était le "Professeur de la Casa de Papel"

Lors d’une interview accordée à TyC Sports, l’ancien ailier de l’OM a dit tout le bien qu’il pensait du coach argentin.

Marcelo Bielsa n’aura passé qu’une seule saison à l’ , en 2014-2015, mais cela ne l’aura pas empêché de marquer à tout jamais l’histoire du club phocéen. Et également celle des joueurs qui ont eu l’honneur d’être entraînés par une telle pointure. À l’image de Lucas Ocampos, transféré au l’été dernier.

Comme tous les autres Olympiens, Ocampos n’aura eu droit qu’à une saison sous les ordres de Bielsa. Mais à l’écouter, un seul match aura suffi à le marquer à vie ! Il faut dire que le technicien argentin ne laisse personne indiffèrent, mais son compatriote a tenté une comparaison assez originale.

"Il a une autre façon de toucher le joueur, il enseigne à distance"

"C’était unique d’être dirigé par Bielsa. Je ne le connaissais pas. Il y avait beaucoup de commentaires à son sujet. Son adjoint m’a appelé et m’a dit que Marcelo voulait parler avec moi. J’ai eu une conversation avec lui, j’ai pris mes affaires et je suis allé à Marseille. Du mardi au samedi, je n’ai eu aucun contact avec Bielsa, pas même à l’entraînement. Lui, il a une autre façon de toucher le joueur, il enseigne à distance. Pour moi, c’est l’un des plus grands entraîneurs que j’ai eu. C’était le Professeur de La Casa de Papel", a raconté Ocampos à TyC Sports.

L’ancien Monégasque conserve d’ailleurs un souvenir tout particulier de son premier match. "Avant la fin de la première mi-temps, nous perdions 1-0 et il m’a appelé. Il m’a dit d’aller m’échauffer dans le vestiaire ! Dix minutes après mon entrée, j’ai marqué un but. Peu de temps avant la fin du match, un joueur a été expulsé et Bielsa m’a sorti. C’était très étrange de sortir après être entré en jeu. Je peux écrire un livre sur mes débuts. Plus tard, Marcelo m’a expliqué pourquoi il m’avait fait sortir et j’ai compris. Il l’a fait parce que c’était la meilleure chose pour l’équipe", a conclu Ocampos. Décidément, Bielsa est inoubliable !