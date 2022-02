OM : Pau Lopez se confie sur la concurrence avec Steve Mandanda

Il n'est jamais facile de s'attaquer à un monument dans un club, et encore moins à l'Olympique de Marseille. Pourtant, Pau Lopez est en bonne voie pour réussir sa mission. Arrivé cet été en provenance de l'AS Roma, le gardien espagnol a attendu son heure sur le banc de touche et a saisi sa chance lorsque Jorge Sampaoli lui a fait confiance. Depuis, l'Espagnol s'est imposé comme le numéro un dans les buts de l'Olympique de Marseille reléguant la légende, Steve Mandanda, à un rôle de doublure.

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Pau Lopez est revenu sur cette concurrence avec le joueur historique de l'Olympique de Marseille et savait que ce ne serait pas simple de déloger Steve Mandanda des buts de l'OM : "Quand tu es gardien, tu ne peux pas ne pas connaître Mandanda. C'est une légende. J'ai parlé à Pablo, il ne m'a jamais dit "tu joueras" ou "tu ne jouera pas". Il m'a dit : "Ecoute, il y a Mandanda, il nous manque un gardien, on serait contents que tu viennes". J'ai dit oui pour le projet, pour le jeu du "Mister" qui me rappelle celui de Quique Setien au Betis".

"Après ces deux ans à Rome où je n'étais pas à mon meilleur niveau, il fallait que je retrouve l'enthousiasme. Est-ce compliqué d'arriver dans un club où l'autre gardien est une légende ? Il faut être préparé mentalement. Parce que peu importe qui serait venu, celui qui jouerait à la place de Mandanda serait dans le feu, critiqué, on attendrait ses erreurs. C'est une réalité, mais je ne l'ai jamais pris personnellement. Je comprends que je suis dans un endroit qui a été la maison de Mandanda depuis tant d'années, les gens sont habitués à le voir dans le but. Je me suis concentré sur moi, sur mes entraînements et j'ai travaillé", a ajouté le gardien de l'OM.

Pau Lopez a assuré avoir une bonne relation avec Steve Mandanda et a encensé la mentalité de son coéquipier : "Ma relation avec Steve est bonne. Je ne pourrais jamais dire du mal de Steve. Je suis un intrus qui est entré dans sa maison et il a toujours été super avec moi, il s'entraîne à fond, on discute, même si je dois encore travailler mon français. Il est toujours souriant, et je ne peux que le remercier. Il aurait pu se comporter autrement et je l'aurais compris. Mais c'est un super coéquipier, et un vrai capitaine, qui met l'intérêt du groupe au-dessus du sien. C'est un privilège de m'entraîner avec lui. Je sais qu'à la moindre baisse de régime de ma part, il sera là pour reprendre la place".

En difficulté à l'AS Roma, le gardien espagnol a expliqué les raisons de son renouveau à l'OM : "Ce n'est pas à cause de la pression que je n'avais pas mon meilleur rendement. Là-bas, le problème est que j'avais perdu la joie de m'entraîner, le plaisir de jouer au foot. Et Marseille est arrivé à point nommé. L'ambiance ici, le vestiaire, la façon de jouer, je ne sais pas pourquoi, mais depuis le début j'ai retrouvé l'enthousiasme que j'avais perdu. J'étais enchanté, je profitais de chaque instant, et donc je ne pensais pas au reste, au qu'il y avait Mandanda".

"Je pensais surtout que c'était une super opportunité pour moi, j'étais heuruex de venir tous les matins. J'avais complètement perdu le plaisir de jouer. Ici par exemple, j'arrive un peu avant, je reste après, à la salle, on plaisante entre nous, on discute. Là-bas, j'étais heureux seulement quand je quittais le centre d'entraînement et que j'arrivais chez moi pour retrouver ma famille. La Roma, c'était un beau défi, un club qui peut jouer l'Europe tous les ans. Mais quand tu n'est pas heureux, tu n'est pas heureux", a conclu Pau Lopez.