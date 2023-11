OM – OL : Le message de Grosso aux fans marseillais

Pour la première fois depuis les incidents survenus à Marseille le weekend dernier, Fabio Grosso s’est exprimé publiquement devant la presse.

À 48h du duel contre le FC Metz, Fabio Grosso était en conférence de presse ce vendredi. L’entraîneur lyonnais, blessé au visage lors de ces incidents, a pris la parole publiquement pour la première fois ce weekend.

Fabio Grosso va mieux

Face aux journalistes, Fabio Grosso a d’abord tenu à rassurer sur son état de santé. « Ça va mieux, ça va mieux. Ça doit aller mieux même si on était déçus, fâchés, énervés », a affirmé l’Italien. Le coach de l’Olympique Lyonnais se désole ensuite de ces événements tristes et adresse un message au public marseillais. « On a passé une journée très triste pour sport. Cette journée doit faire réfléchir le sport. On ne peut pas mettre en danger la vie des gens. Mon œil et ma santé, ce n'est pas ça, il arrive une bouteille quand j'ai tourné ma tête. Ce n'est pas mon message, ce n'est pas moi le problème. Il y a eu des choses inacceptables pour notre bus, celui des supporters. On a vécu quelque chose qu'on a eu peur de ne pas pouvoir raconter », a ajouté Fabio Grosso.

« C'était une journée triste… »

Non seulement ce fut une journée triste pour le football, mais ces incidents ont empêché la grande affiche du weekend d’avoir lieu. Un fait qui rajoute encore plus à l’amertume de Fabio Grosso après sa blessure au visage. « C'était une journée triste parce qu'on allait jouer un gros match, dans un gros stade. Cela devait être une journée de fête malgré la rivalité », a poursuivi le technicien italien.

La demande de Grosso aux autorités

Par ailleurs, Fabio Grosso espère que face à une telle situation, des décisions seront prises et assez vite pour éviter une répétition à l’avenir. « On n'a pas encore bien compris la journée qu'on a passée si je me fie aux décisions que je vois. Je n'ai rien contre Marseille et les supporteurs. Il ne faut pas attendre quelque chose de plus grave pour prendre des décisions. J'espère que ce n'était pas des supporteurs de l'OM et que c'était des gens avec rien dans la tête. Il faut prendre des décisions », a conclu Fabio Grosso.