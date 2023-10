OM - OL : L’arbitre du match connu !

C’est désormais connu ! L’arbitre qui sera au sifflet du choc entre les deux Olympiques de Ligue 1 française est désormais connu.

Ce dimanche 29 octobre 2023, les amoureux du football vivront un choc de taille en Ligue 1 de France. Il s’agit de la rencontre tant attendue entre l’Olympique de Marseille et celui lyonnais pour le compte de la dixième journée du championnat.

Le juge central connu !

C’est un Olympico très différent qui sera à suivre ce dimanche entre Marseille et Lyon. Auteurs d’un début de saison compliqué des deux côtés, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais sont au duel, ce dimanche, dans le cadre du match en clôture de la dixième journée de Ligue 1 de France.

Auteur de deux défaites, deux nuls et un match nul toutes compétitions confondues sur ses cinq dernières sorties, l’Olympique de Marseille, qui venait de s’offrir l’AEK Athènes (3-1) en Ligue Europa, tentera de vaincre une formation rhodanienne au bord du gouffre avec zéro victoire depuis le début de saison en Ligue 1. Avec trois points au compteur, les hommes de Fabio Grosso sont la lanterne rouge du championnat de France.

Mais pour ce choc entre les deux techniciens italiens, Gennaro Gattuso (OM) et Fabio Grosso (OL), viennent de connaître le juge central qui va officier cette rencontre au Stade Vélodrome Orange. En effet, François Letexier a été désigné comme le patron au sifflet de ce choc, qui s'annonce coriace malgré les contreperformances de l’OL en ce début de saison. L’arbitre de 34 ans, qui avait déjà sifflé le match entre l’Olympique de Marseille et Toulouse FC (0-0), dirigera un deuxième match de l’OM pour le compte de cette saison.

Il sera assisté de Medhi Rahmouni et Mikaël Berchebru, respectivement comme premier et deuxième assistants. De son côté, Romain Lissorgue est retenu comme le quatrième arbitre de cet Olympico. La VAR est confiée à Nicolas Rainville et Jérémy Stinat.

Rappelons qu’avant le coup d’envoi, dimanche 21h45), l’Olympique de Marseille occupe la huitième place du championnat de France avec 12 points. Il revient d’une défaite (1-0) contre Nice le week-end dernier. Lanterne rouge avec 3 points, Lyon sort d’une défaite (1-2) contre Clermont Foot.