OM – OL : Gianni Infantino réagit aux incidents

Président de la FIFA, Gianni Infantino condamne fermement les incidents survenus avant le match entre l’OM et l’OL, dimanche soir.

L’Olympique de Marseille devait accueillir son homologue lyonnais, dimanche soir, en clôture de la dixième journée de Ligue 1 de France. Mais ce match n’a finalement pas pu avoir lieu en raison de quelques incidents honteux enregistrés.

Gianni Infantino condamne les incidents de Marseille

Alors que les Lyonnais se rendaient au Stade Orange Vélodrome pour la tenue du match, le bus de la délégation de l’équipe rhodanienne a été caillassé par un groupe de supporters de l’Olympique de Marseille. Il y a eu aussi un autre but transportant des supporters de l’OL, qui a été pris pour cible. Après les jets, l’entraîneur de l’OL, Fabio Grosso, a été sérieusement blessé, ainsi que son adjoint. Au vu de tout cela, le match a été annulé.

Président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino n’est pas passé inaperçu sur le sujet. En effet, le président de l’instance mondial du cuir rond condamne ces actes et invite la Ligue de football professionnel à prendre les mesures appropriées pour que de tels actes ne soient plus observés sur et/ou en dehors des terrains de sport.

« Il n’y a absolument pas de place pour la violence dans le football, sur le terrain ou en dehors. De tels événements, comme ceux survenus à Marseille avant le match de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, n’ont pas leur place dans notre sport ni dans notre société, et j’en appelle aux autorités compétentes pour veiller à ce que les mesures appropriées soient prises. Sans exception, dans le football, tous les joueurs, entraîneurs et supporters doivent être en sécurité pour profiter de notre sport », a indiqué Gianni Infantino, dans un communiqué.

Reporté, le match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais n’a pas encore une date pour se rejouer. Tout dépendra de la disponibilité de la formation phocéenne, qui est qualifiée pour les compétitions européennes, notamment la Ligue Europa. Alors que des acteurs demandent des sanctions contre l’OM, le club ne devrait pas s’inquiéter, puisque les incidents sont survenus hors du terrain. Marseille n’en est donc pas responsable.