OM - Nuno Tavares voulait que Marseille ait une option d'achat

Prêté par Arsenal, le nouveau piston olympien aurait souhaité que la possibilité soit donnée au club phocéen de le conserver à l'issue de la saison.

Recruté cet été par l'OM, Nuno Tavares a débuté fort avec déjà trois buts depuis le début de la saison de Ligue 1.

"Je suis à Marseille et je suis content"

Le piston portugais se projetait déjà dans sa nouvelle aventure avant même son transfert, comme il l'a confié à RMC.

"Mes agents et moi, on a toujours voulu une option d'achat mais Arsenal ne voulait pas. Nous on voulait qu'il y en ait une mais ça n'a pas été possible", a-t-il confié.

"Maintenant ce n'est plus important. Je suis à Marseille, avec ou sans option d'achat, je suis content."

Une situation similaire à celle de William Saliba, auteur d'une magnifique saison sur le Vieux Port l'an passé, avant de retrouver les Gunners cet été.

"Je suis venu à Marseille pour jouer à mon poste"

Le jeune joueur de 22 ans était l'arrivée l'été dernier dans le nord de Londres en provenance de Benfica, sans parvenir à s'y imposer.

"À Arsenal, je ne sais pas si c’était un problème de concurrence avec Kieran Tierney. Et pour moi, ce n’est même pas le sujet", a-t-il assuré à ce sujet.

"Je suis venu à Marseille pour, enfin, pouvoir jouer à mon poste." S'il continue sur ces bases, nul doute que Mikel Arteta saura lui trouver une place dans l'effectif la saison prochaine.