OM - Nice reporté

La LFP a confirmé ce vendredi l’information dévoilée par Téléfoot et selon laquelle l’opposition entre Marseille et Nice, prévue le 21 novembre prochain dans le cadre de la 11e levée de , va être reportée à une date ultérieure.

Il y a douze cas positifs au Covid-19 au sein de l’équipe azuréen. Conformément au protocole mis en place en début de saison, et qui dit qu’un match ne peut se tenir si une dizaine de forfaits est enregistré au sein des deux équipes, la Ligue a donc décidé d’ajourner ce derby du sud de la .

A noter que Nice a fermé mardi dernier son centre de formation en raison des nombreux cas positifs enregistrés. « Afin de se prémunir d'une circulation trop active du virus, les entraînements collectifs sont annulés. Une réouverture est envisagée la semaine prochaine après de nouveaux tests, en accord avec les autorités sanitaires », a fait savoir le club azuréen.

L’OM va devoir de nouveau faire l’impasse sur un match de championnat avant une rencontre de Ligue des Champions. Ça avait déjà été le cas le 30 octobre dernier avec le match contre Lens.

