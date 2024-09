OM : Neal Maupay met la pression à Elye Wahi

Dernière recrue estivale de l’Olympique de Marseille, Neal Maupay ne veut pas faciliter la tâche à Elye Wahi dans l’axe.

Avec la blessure de Faris Moumbagna, qui sera absent pour une longue durée, l’Olympique de Marseille a rapidement lancé la recherche d’un nouvel avant-centre pour en faire la doublure d’Elye Wahi. Alors, les Phocéens ont misé sur Neal Maupay, qu’ils ont réussi à faire signer au dernier jour du mercato estival.

Maupay prévient Nice, son club formateur

Pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueille l’OGC Nice, samedi 14 septembre (17h) au Stade Orange Vélodrome. Ce sera un match particulier pour le natif de Versailles, qui a été formé au Gym. En conférence de presse pour sa présentation en tant que joueur de l’OM, ce lundi 9 septembre 2024, l’avant-centre est impatient d’en découdre avec la formation niçoise.

« C'est mon club formateur, c'est spécial pour moi. Je suis quelqu'un qui me donne à 100% tous les jours, en match. Quand je porte un maillot, j'ai le devoir de me battre et de tout donner, ça ne va pas changer samedi. Je suis un compétiteur. Même contre des anciennes connaissances, j'aurai encore plus envie de gagner », a déclaré l’ancien de Saint-Etienne et du Stade Brestois.

Neal Maupay veut concurrencer Wahi

Recruté par Marseille au dernier jour du mercato, l’ancien avant-centre de Brentford a déjà joué un match le lendemain, notamment lors de la troisième journée de Ligue quand l’OM battait Toulouse (1-3). Ravi de faire ses premiers pas avec le club du Sud de la France, Maupay veut détrôner Elye Wahi, qui peine à s’imposer depuis sa signature à l’OM cet été.

« Les premières m'ont fait du bien, c'était mon premier match de la saison. Manque de rythme mais c'est normal. La concurrence avec Elye ? C'est un jeune attaquant qui a beaucoup de talent, il a été signé en tant que numéro un. Je suis là pour lui faire concurrence, l'aider, je pense que je peux le faire progresser. C'est sain, je m'entends super bien avec lui », a-t-il ajouté.

La polyvalence de Maupay

« Je me considère comme un buteur. J'ai évolué au plus haut niveau en Premier League, il y a beaucoup de concurrence. Je n'ai pas eu la chance de jouer le haut du tableau, c'était plutôt le maintien avec les clubs avec lesquels je suis passé. C'est plus compliqué de marquer des buts. Mais je suis un buteur, j'ai le sens du but. Je suis un attaquant assez collectif, j'aime bien décrocher, jouer le ballon dans les pieds. Ça peut coller avec le style de jeu du coach. Je suis assez confiant que quand je serai sur le terrain je vais apporter à l'équipe », a assuré Maupay, qui fait part de sa polyvalence à Roberto De Zerbi.

« Je pense que sur les côtés, ce n'est pas mon style de jeu. Mais que ce soit en 9 ou en deuxième attaquant ou en jouant en numéro 10 comme Amine (Harit), ce sont des postes qui peuvent me correspondre. En Angleterre, j'ai joué en soutien de l'attaquant, en neuf tout seul ou à deux. Peu importe le poste, je suis prêt », a-t-il précisé.