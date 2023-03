OM - Montpellier : Diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, l’heure du coup d’envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

L'OM veut prendre ses distances

La Ligue 1 reprend ses droits après deux semaines d'interruption liées à la trêve internationale. Alors qu'il reste 10 matches par équipes, la 29è journée débutera ce vendredi par un duel entre l'Olympique de Marseille et Montpellier. Deuxièmes de Ligue 1 à 7 points du Paris Saint-Germain, les Olympiens veulent surtout prendre leurs distances avec le RC Lens, qui pointe à deux points, et l'AS Monaco, à 5 points. De leur côté, les Montpelliérains se sont éloignés de la zone rouge grâce à une très belle série de 6 matches sans défaite (5 victoires, un nul), faisant d'eux la meilleure équipe sur cette période. Les Héraultais entendent bien assurer leur maintien le plus tôt possible et jouer un mauvais tour à l'OM.

Date, horaire et lieu d'OM - Montpellier

Date : Vendredi 31 mars

Ville : Marseille

Stade : Stade Vélodrome

Heure du coup d'envoi : 21 heures

Compétition : 29è journée de Ligue 1

Arbitre de la rencontre : Thomas Léonard

Sur quelle chaîne voir le match OM - Montpellier

Le match entre l'Olympique de Marseille et Montpellier sera diffusé sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match OM - Montpellier

Le match entre l'OM et Montpellier sera disponible en streaming sur la plateforme Prime Video.

Les compositions d'OM - Montpellier

Avec les absences de Leonardo Balerdi et Sead Kolasinac, Igor Tudor pourrait aligner Valentin Rongier en défense centrale aux côtés de Chancel Mbemba et Samuel Gigot, avec Nuno Tavares et Jonathan Clauss en pistons. Mattéo Guendouzi devrait donc évoluer un cran plus bas aux côtés de Jordan Veretout. L'attaque olympienne devrait être constituée de Cengiz Under et Ruslan Malinovskyi en soutien d'Alexis Sanchez.

De leur côté, les Montpelliérains s'appuieront sur Elye Wahi, meilleur buteur du club et auteur de cinq buts sur ses cinq dernières rencontres. L'attaquant français devrait être entouré de Téji Savanier, Wahbi Khazri et Stephy Mavididi. Benjamin Lecomte, qui reste sur trois rencontres sans encaisser de buts, sera titulaire dans les cages du MHSC.

La composition probable de l'OM : P. Lopez - Mbemba, Gigot, Rongier - Clauss, Veretout, Guendouzi, N. Tavares - Under, Malinovskyi - A. Sanchez.

La composition probable de Montpellier : Lecomte - Sacko, Julien, Kouyaté, Sylla - Savanier, Chotard, Nodin, Khazri, Mavidi - Wahi.