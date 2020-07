OM - Longoria nommé directeur général délégué chargé du football

Avec Pablo Longoria, l'OM tient enfin son "Head of Football", tant recherché depuis le départ d'Andoni Zubizarreta au printemps.

L'OM a officialisé ce dimanche la nommination de Pablo Longoria au poste de directeur général délégué en charge du football, deux mois après le départ d'Andoni Zubizarreta, l'ancien directeur sportif du club.

Ce dernier, âgé de 33 ans, a notamment été responsable du recrutement à la Juve puis directeur sportif de Valence avant de candidater pour ce même poste à cet hiver. "Doté d’un très haut niveau d’exigence, après avoir notamment exercé à la et à Valence, clubs habitués à jouer le titre national et la Ligue des Champions, Pablo incarne la nouvelle génération de managers sportifs", a notamment écrit le club dans un communiqué.

L’ annonce le recrutement de 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 en tant que Directeur Général délégué chargé du Football. ⚪️🔵 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 26, 2020

"Sa fine connaissance du football européen et mondial, ainsi que son approche très innovante du métier, ont fait de lui le candidat idéal pour cette fonction."

L'intéressé s'est également exprimé, affirmant être "fier d'avoir cette grande opportunité de pouvoir mettre (ses) compétences au service d’un des clubs les plus historiques en Europe et dans le football français." Avant d'ajouter : "Je souhaite apporter le plus possible à l’Olympique de Marseille et ai hâte de vivre la passion des supporters, du stade et de la ville."