OM : Les déclarations fortes de Leonardo Balerdi sur Gennaro Gattuso

Défenseur de l’Olympique de Marseille, Leonardo Julián Balerdi Rosa donne son appréciation sur le travail de Gattuso, nouveau coach phocéen.

La trêve internationale s’achève. Place est désormais faite aux championnats des diverses nations de football. Si d’aucuns ont été convoqués avec leurs sélections respectives, ce n’est pas le cas pour d’autres. En effet, ceux qui restent au club continuent le travail en attendant le retour des autres.

Balerdi juge le travail effectué par Gattuso

Les autres joueurs de l’Olympique de Marseille étant avec leurs divers pays pour la trêve internationale du mois d’octobre, Gennaro Gattuso a continué à travailler avec les autres joueurs sous sa direction. Le technicien italien, qui a rejoint le club du Sud de la France très récemment en remplacement de Marcelino, qui a démissionné, fait l’unanimité au sein du groupe phocéen.

C’est le cas par exemple de Leonardo Balerdi, qui donne son appréciation de la façon de travailler du nouveau coach de la formation, qui a terminé troisième de Ligue 1 la saison dernière. Mardi soir, l’Olympique de Marseille a ouvert son entrainement à la presse. Habitués à seulement 15 minutes depuis plusieurs années, les journalistes ont pu assister à une séance complète hier.

À en croire les propos tenus par Leonardo Balerdi, et relayés par La Provence, le travail effectué par l’ancien entraîneur de Naples est très apprécié par les joueurs. Toutefois, l’Argentin ne demeure pas moins admiratif du coach de 45 ans. « Quand on est au complet, ils sont bien plus durs. On travaille beaucoup physiquement et en salle depuis l’arrivée de Gennaro Gattuso, c’est difficile mais c’est super », a déclaré Leonardo Balerdi.

Faut-il rappeler que cette séance d’entraînement avec les joueurs non convoqués s’inscrit dans le cadre de la préparation pour la reprise de Ligue 1. En effet, l’Olympique de Marseille sera en déplacement, samedi, à l’Allianz Riviera pour défier l’OGC Nice dans le cadre de la neuvième journée du championnat de France. Les Aiglons (2es, 16 points) sont invincibles depuis le début de la saison en Ligue. Ils comptent quatre matchs nuls et autant de victoires.

Quant à l’Olympique de Marseille, il occupe la sixième place avec 12 unités au compteur, étant sur une série de trois victoires, trois matchs nuls et deux défaites. Les Phocéens viennent d’une victoire 3-0 contre le Havre AC lors de la précédente journée. Une première victoire pour Gattuso.