OM, les conseils de De Zerbi à Brassier pour être convoqué en Equipe de France

Le coach de l’Olympique de Marseille a donné la meilleure astuce à son joueur Lilian Brassier, qui rêve d’une première en Equipe de France.

Jouer en équipe nationale A, c’est le rêve de tous les footballeurs professionnels ou encore ceux en devenir. Défenseur central de l’Olympique de Marseille, Lilian Brassier n’a pas encore pu réaliser ce rêve d’enfance, attendant toujours le signe de Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France. Mais il va falloir redoubler d’effort pour pouvoir obtenir cette convocation, vu la concurrence en Bleus.

De Zerbi dévoile le secret à Brassier

Ancien international défenseur central U20 français, Lilian Brassier (24 ans) n’a pas encore goûté à l’équipe nationale de France. En difficulté depuis sa signature à Marseille lors du dernier mercato estival en prêt du Stade Brestois, le Français n’a disputé que 6 des 9 matchs de l’OM en Ligue 1. Même s’il n’est pas un titulaire indiscutable comme ce fut le cas à Brest, Brassier est quand même un joueur très admiré de Roberto De Zerbi, qui veut tirer le meilleur de l’ancien Rennais.

En effet, selon les informations de L’Equipe, après le match de la troisième journée de Ligue 1 contre Toulouse (1-3), le coach transalpin a approché son joueur pour lui faire quelques reproches, qui pourront l’aider à viser plus haut, notamment les Bleus. « Tu as fait un bon match, mais tu as joué à 30 % de tes capacités, dit le technicien italien à son joueur. Si tu ne pousses pas, tu ne connaîtras jamais tes limites, alors que si tu donnes 100 %, tu es capable d'aller jusqu'en équipe de France », avait confié l’ancien entraîneur de Brighton à Brassier, selon le quotidien sportif français après la victoire.

Titulaire depuis la deuxième journée de Ligue 1, Lilian Brassier a perdu sa place après la défaite à Strasbourg (1-0) où il a été remplacé en cours de jeu. Entré en jeu lors de la réception d’Angers (1-1), le Français a été laissé au banc lors de la victoire éclatante contre Montpellier (0-5). Pour retrouver sa place de titulaire et aussi viser un appel en équipe de France, Lilian Brassier sait ce qui l’attend.