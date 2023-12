OM : Les confidences de Bamba Dieng sur son aventure marseillaise

Ancien joueur de l’OM, Bamba Dieng est revenu son aventure phocéenne avant de retrouver le club, dimanche.

Joueur de l’Olympique de Marseille entre 2020 et 2023, Bamba Dieng a été poussé vers la sortie par la direction marseillaise la saison dernière. Les relations entre le Sénégalais et Igor Tudor, ancien coach de l’OM n’étaient pas bonnes non plus. Toutefois, Bamba Dieng garde de bons souvenirs de son aventure dans la cité phocéenne.

Getty

Sampaoli, le motivateur de Bamba Dieng

Désormais sous les couleurs du FC Lorient, Bamba Dieng va retrouver son ancien club dimanche lors de la 15e journée de Ligue 1. S’il n’était pas en bons termes avec Igor Tudor, le Sénégalais avait une très bonne relation avec son prédécesseur, Jorge Sampaoli. « Ça m’a fait du bien d’évoluer sous ses ordres. C’est un coach qui m’aimait bien et qui me donnait toujours de la confiance. Je peux même dire que c’est lui qui m’a complétement lancé en Ligue 1. Son style de jeu correspondait à mes qualités et j’arrivais bien à m’adapter à son système sur le terrain. Il me donnait aussi beaucoup de conseils. Je me souviens qu’avant les matchs, il m’annonçait deux-trois jours avant quand j’allais être titulaire. Il me disait : Prépare-toi ! Je sais que c’est toi qui vas faire la différence ! », a déclaré Dieng dans un entretien accordé au site de la Ligue 1.

L'article continue ci-dessous

Bamba Dieng sous le charme d’Alexis Sanchez

Bamba Dieng n’avait pas seulement une bonne relation avec Sampaoli lors de son passage à l’OM. L’international sénégalais s’entendait aussi avec ses coéquipiers dont un qu’il affectionne en particulier. « C’était un rêve de gamin ! J’étais trop content de pouvoir jouer à ses côtés. Quand j’étais petit, je ne portais que des maillots floqués à son nom et, sur les réseaux, je ne faisais que regarder des vidéos de ses actions… Rien ne pouvait me faire plus plaisir que de jouer avec lui ! J’ai beaucoup appris à ses côtés. C’est un super mec, très gentil, on s’entendait bien et il me donnait beaucoup de conseils », a confessé Dieng au sujet d’Alexis Sanchez.

Getty

Le Chilien, également sous le charme du champion d’Afrique, ne manquait pas de lui prodiguer des conseils avisés. « Il me disait à chaque fois de venir à la salle de musculation avant l’entraînement. Il me disait : Si tu viens travailler à la salle, ça te fera du bien pour les entraînements, puis pour les matchs. Lui, c’était sa routine. C’est un bosseur et j’essayais de l’observer le plus possible. Je ne voulais pas trop reproduire ses exercices devant lui, mais quand je rentrais à la maison, j’essayais de les faire. C’était une source d’inspiration, et ça l’est toujours aujourd’hui », a conclu Bamba Dieng.