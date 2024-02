OM, les choix forts de Gattuso dans son onze contre l’OL

L’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso, va opérer des choix forts dans son onze contre l’OL, dimanche.

L’Olympique de Marseille affronte son homologue, Lyonnais, dimanche soir en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Ce deuxième Olympico de la saison est une occasion pour les deux équipes d’engranger des points et de se relancer chacune de son côté. Vainqueur à l’aller avec l’OM (3-0), Gennaro Gattuso veut récidiver une nouvelle fois. Ce qui explique les choix forts opérés dans son onze entrant pour ce soir.

L’OM veut récidiver contre l’OL

Restant sur trois matchs successifs sans victoire (3 nuls), l’OM veut stopper cette mauvaise série ce dimanche. Et quoi de mieux que de le faire face à son rival, OL, dans l’un des plus gros chocs de l’élite française. Pour y arriver, Gennaro Gattuso peut compter sur le retour de tous ses internationaux de la CAN 2023, à l’exception de Chancel Mbemba, qualifié en demi-finale avec la RDC. La présence de la plupart de ses cadres oblige l’entraineur olympien à revoir son onze. Cependant, les absences de Geoffrey Kondogbia, Jordan Veretout et Amir Murillo empêchent Gattuso de revenir à son 3-5-2 préférentiel pour le moment. Ainsi, l’OM devrait évoluer à nouveau dans un 4-3-3 face à l’OL ce soir.

Getty

Gattuso change tout en défense

Dans les buts, ça ne bouge toujours pas avec la présence, une nouvelle fois, de Pau Lopez. Le gardien espagnol bénéficie toujours de la confiance de Gattuso au grand dam de son remplaçant, Ruben Blanco. En défense par contre, les choses devraient bouger. Jonathan Clauss étant incertain, le couloir droit devrait être occupé par Bamo Méïté. A gauche, la nouvelle recrue, Quentin Merlin, devrait démarrer d’entrée ce soir. La charnière sera composée sans surprise de Leonardo Balerdi et Samuel Gigot, Mbemba étant toujours absent.

Gattuso réincorpore ses internationaux

Dans l’entrejeu, Gennaro Gattuso pourra s’appuyer sur deux de ses internationaux revenus de la Coupe d’Afrique des Nations. Les Marocains, Amine Harit et Azzedine Ounahi devraient débuter face à l’OL. Ces derniers devraient ensuite soutenus par le Camerounais, Jean Onana, qui reprendrait sa place devant la défense. En attaque, un autre international, sénégalais cette fois-ci, devrait faire son retour. Iliman Ndiaye va prendre l’aile droit de l’attaque tandis que Gattuso devrait reconduire Luis Henrique sur le côté gauche. En pointe, Pierre-Emerick Aubameyang devrait, sauf surprise, tenir sa place.

Getty

La compo attendue de l’OM

Lopez – Méïté, Gigot, Balerdi, Merlin – Harit, Onana, Ounahi – Ndiaye, Aubameyang, Luis Henrique