OM : Le montant de l'option d'achat de Cuisance révélé

Michaël Cuisance a rejoint l'OM, avec une option d'achat à payer à l'issue de son prêt. Et son montant fait débat.

Débarqué à l' en toute fin de mercato, en provenance du , Michaël Cuisance (21 ans) est prêté pour une saison avec option d'achat.

Oui, mais à quel montant grimpe cette option d'achat ? Le directeur sportif marseillais Pablo Longoria s'est exprimé à ce sujet ce mercredi, évoquant une somme inférieure à celle qui circule dans les médias et qui culmine à 18 millions d'euros.

"Je ne parle pas de chiffres, comme je vous l'avais déjà dit lors de la présentation de Luis Henrique. L'option d'achat est entre 10 et 18 millions d'euros. C'est plus de 10 et moins de 18 millions d'euros", a confié le dirigeant.