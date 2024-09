OM, la sortie hallucinante de De Zerbi après la défaite à Strasbourg

En déplacement à Strasbourg, dimanche soir, l’Olympique de Marseille s’était incliné sur le score de 1-0.

Le club du Sud de la France a enregistré sa première défaite de la saison en Ligue 1. Face au Racing Club de Strasbourg, dimanche, en clôture de la sixième journée, le club phocéen a perdu le match sur le score étriqué de 1-0 en faveur des locaux. Mais l’entraîneur marseillais estime que cette « défaite est méritée ».

De Zerbi le choix Hojbjerg en défense

Milieu de terrain, Pierre-Emile Hojbjerg a été utilisé en défense central, dimanche, aux côtés de Murillo, Brassier et Cornélius. Alors que c’est Geoffrey Kondogbia qui avait parfaitement joué ce rôle lors de la victoire contre l’OL (2-3), le coach italien a justifié son choix de mettre le Centrafricain au milieu et le Danois en défense à Strasbourg.

« Kondogbia est gaucher, Cornelius est gaucher, Brassier est gaucher, en mettre trois dans la même zone me semblait trop. Hojbjerg a joué en défense par le passé, notamment contre Nice, c'était le choix le plus logique. Hojbjerg aurait aussi dû mieux faire à ce poste-là, tout comme nous », a expliqué l’ancien coach de Brighton, après la défaite, rapporté par La Provence.

Une défaite méritée, selon De Zerbi

Malgré la défaite à Strasbourg, Roberto De Zerbi ne veut pas blâmer ses joueurs sur qui il compte énormément. Au contraire, le technicien transalpin dit avoir une confiance totale en ses poulains. De Zerbi veut d’ailleurs se servir de cette défaite pour bien apprendre et savoir les points à corriger pour que son groupe soit plus performant à l’avenir.

« Plus mauvaise je ne sais pas. Aujourd'hui c'était comme ça, mais j'ai une confiance aveugle en mes joueurs. Comme disait l'un de vos anciens entraîneurs, Marcelo Bielsa, on apprend dans la défaite. Ce jour sera déterminant pour nous, c'est une leçon importante à apprendre », a-t-il souligné.

« L'analyse est assez simple. C'était un match joué en un contre un sur tout le terrain et on a perdu 80% des duels. La défaite est méritée, elle nous servira. J'ai un groupe de bons garçons, qui veulent bien faire, mais on a perdu trop de duels, ils arrivaient toujours avant nous, même dans la surface », a analysé l’ancien entraîneur de Sassuolo.

Les débuts de Rabiot

Dernière recrue très controversée de l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot a fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs, dimanche soir. Après avoir démarré le match sur le banc, l’ancien du Paris Saint-Germain a fait son entrée après l’heure de jeu (62e) en remplacement d’Ismaël Koné, blessé. Selon le coach, qui est satisfait de l’entrée de Rabiot, avoue que le milieu de terrain français n’était pas censé jouer autant de minutes.

« Il devait jouer moins de trente minutes mais la blessure de Koné a forcé son entrée. C'est un joueur important, il a fait une bonne entrée mais il n'est pas encore prêt pour jouer dès le début de match, on doit l'aider à retrouver sa forme. Concernant Koné, on espère que sa blessure n'est pas grave », a ajouté De Zerbi.