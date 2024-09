Un ancien joueur du PSG comprend le choix de Rabiot, mais…

Le choix d’Adrien Rabiot de signer à l’Olympique de Marseille continue de faire jaser. Un ancien du PSG vient d’en rajouter une couche.

C’est le grand coup du mercato estival réalisé par l’Olympique de Marseille. La signature d’Adrien Rabiot suscite de vives polémiques depuis. Parti librement de la Juventus Turin cet été, le milieu central des Bleus formé au Paris Saint-Germain, a signé chez le grand rival des Franciliens, l’OM, après un accord entre les deux parties.

Sakho semble comprendre le choix de Rabiot

Adrien Rabiot a été officialisé dans l’après-midi du mardi 17 septembre 2024 comme nouveau joueur de l’Olympique de Marseille. Mais l’arrivée de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain à Marseille est très critiquée par des anciens joueurs du club champion de France. Mais l’ancien défenseur central du PSG, Mamadou Sakho, ne pense pas s’en prendre au néo-Marseillais.

Getty Images

« Sincèrement, c'est vrai que ça m'a titillé. Après, je connais le monde du foot et je ne sais pas comment il a quitté le PSG. Selon sa situation avec le club au moment de son départ, et je ne sais pas s'ils sont partis en guerre, la personne peut avoir un ressenti différent », a lancé l’ancien de Liverpool vendredi sur l'émission J-1 sur Canal+ Sport Afrique.

"Je préfère arrêter ma carrière"

Par ailleurs, le joueur de 34 ans, contrairement à Adrien Rabiot, ne pense jamais porter la tunique olympienne un jour en tant que joueur. L’ancien défenseur de Crystal Palace et de Montpellier entend respecter le PSG.

« Moi, en tant que Parisien depuis petit, un joueur qui porte le maillot du PSG n'a pas le droit de porter celui de Marseille. Je suis un vrai Parisien et je préfère arrêter ma carrière plutôt que porter celui de l'OM. Je parle en mon nom », a-t-il ajouté. Le PSG appréciera la sortie de son ex-joueur.

Par la même occasion, l’ancien international français (29 capes, 2 buts) déplore le fait que le club francilien a de la peine à faire des adieux à ses stars. « Le PSG sait accueillir mais a du mal à dire au revoir. Je trouve ça dommage mais c'est un fait. Quand on voit l'accueil d'Ibrahimovic, Neymar, Messi et de Mbappé et quand on voit comment ils partent, ça me fait un pincement au cœur. Je vois un club de foot comme une famille », regrette Sakho.