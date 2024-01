OM : La réponse très sèche de Gattuso à un journaliste après l’élimination

Gennaro Gattuso n’a pas su contrôler sa colère après l’élimination en Coupe de France. Le coach marseillais répond mal à un journaliste.

L’Olympique de Marseille ne goûtera pas les huitièmes de finale de la Coupe de France. Eliminé par le Stade Rennais aux tirs au but (1-1, 9-8 après t.a.b), le club phocéen quitte la compétition et va désormais se concentrer sur le championnat et la Ligue Europa. Interrogé par un journaliste après le match face à Rennes, le technicien italien de l’OM n’a pas été tendre.

La réponse sèche de Gattuso sur une question concernant Harit

L’Olympique de Marseille est décimé en raison de la Coupe d’Afrique des Nations (13 janvier au 11 février) qui se dispute en Côte d’Ivoire. Sept joueurs de l’OM sont partis pour disputer ladite compétition. Parmi eux, Amine Harit, milieu de terrain marocain. Après l’élimination, dimanche, il a été demandé à l’entraîneur de l’OM si l’absence du Marocain n’agit pas sur le milieu de l’OM. A cette question, le technicien italien a répondu cash.

« Je ne comprends pas le sens de la question. Je ne suis pas ici pour me plaindre, je sais qu'il y a des joueurs qui manquent mais ce n'est pas le thème de la soirée. On s'est déplacés dans un stade difficile et on a quand même réalisé une belle prestation. C'est vraiment dommage d'avoir pris ce but évitable. Mais oui, on a manqué de créativité et de qualité », a déclaré Gattuso dans des propos retranscrits par L’Equipe.

Gattuso n’en veut pas à ses nouvelles recrues

Interrogé sur les copies livrées par les deux nouvelles recrues, Jean Onana et Ulisses Garcia, Gennaro Gattuso ne veut pas accabler ses deux nouvelles recrues, moins convaincantes lors de cette rencontre.

« Le but n'est pas de les accabler. On a fait ce qu'il fallait faire. Leur prestation a été ok mais ils ont été à l'image de l'équipe. Quand l'équipe a été en difficulté, ils l'ont été aussi. Je ne vais pas les blâmer », a-t-il ajouté.

Sur les deux joueurs blessés lors du match, Gattuso a affirmé : « Bilal (Nadir) a un problème au genou, on ne connaît pas encore la gravité. Pour Murillo, ce sont les adducteurs ».