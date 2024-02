OM, la réponse cinglante de Longoria à l'UNFP

Le président de l’OM, Pablo Longoria, a répondu mardi, au communiqué de l’UNFP sur la gestion du cas Jonathan Clauss.

L’Olympique de Marseille n’en finit plus avec les crises. Après celle des résultats qui ont conduit au départ de Gennaro Gattuso lundi, le club est secoué maintenant par une guéguerre entre les dirigeants et Jonathan Clauss. Alors que l’ancien lensois a été défendu par le syndicat des joueurs professionnels de football lundi, Pablo Longoria a répondu à l’UNFP ce mardi.

L’UNFP fustige la sortie de Benatia sur Clauss

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont carrément allés au clash avec Jonathan Clauss. Alors qu’ils l’avaient mis sur le marché dans les dernières heures du mercato hivernal, les patrons de l’OM ont justifié leur décision par le manque d’engagement affiché par le joueur. Resté au club finalement, Jonathan Clauss est la cible des attaques de ses dirigeants depuis quelques jours. La dernière en date, c’est la sortie de Mehdi Benatia dimanche dernier qui reprochait publiquement à l’arrière gauche marseillais son manque de professionnalisme.

Une sortie fustigée par le syndicat des joueurs lundi dans un communiqué qui accusait notamment l’OM de livrer le joueur à la vindicte populaire. « Encore et toujours du harcèlement, qui consiste à livrer via la presse un footballeur à la vindicte populaire, à détourner sur lui tous les maux. Ce harcèlement que l’UNFP dénonce jusqu’à avoir porté plainte contre X le mois dernier, et dont les clubs abusent pourtant, y compris désormais en dehors des périodes officielles de mutation », a écrit l’UNFP.

Pablo Longoria recadre l’UNFP

Le communiqué de l’UNFP fait suite aux déclarations d’Eric Di Meco qui a également décrié la gestion du cas de Clauss par l’OM. Mais tout comme Christophe Dugarry qui a défendu Mehdi Benatia, Pablo Longoria prend également la défense de son conseiller sportif. Le président de l’OM avait d’ailleurs un message à passer à l’UNFP lors de la présentation de Jean-Louis Gasset comme nouveau coach de l’Olympique de Marseille ce mardi.

« Medhi Benatia est mon conseiller sportif et j'ai pleinement confiance en lui. Il nous donne actuellement des choses très importantes au club. Sur l'UNFP, je n'ai pas apprécié leur communiqué. Il faut être sérieux et un communiqué ne s'écrit pas comme ça. Le sérieux c'est de répondre au téléphone. Trois fois j'ai appelé aujourd'hui, pas de réponse. Le sérieux c'est d'écouter toutes les parties pour se faire une idée. On sait qu'on n'est pas dans une bonne situation, mais ce n'est pas respectueux de profiter de notre mauvaise position sportive pour agir. À Marseille, il y a une chose sur laquelle on a dépensé beaucoup d'énergie, c'est créer le message de l'institution au-dessus du coach puis des joueurs. Ce n'est pas négociable », a tonné Pablo Longoria dans des propos rapportés par RMC.