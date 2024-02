OM, Christophe Dugarry prend la défense de Benatia et fracasse Clauss

Sous le feu des critiques depuis sa sortie sur Jonathan Clauss, Mehdi Benatia vient de recevoir le soutien de Christophe Dugarry.

Le départ de Gennaro Gattuso dans la journée de ce lundi n’a pas suffi à mettre fin aux polémiques à l’OM. C’est le feuilleton Clauss qui est au-devant de la scène depuis quelques heures. L’international français est le joueur le plus défendu à Marseille depuis les propos de Mehdi Benatia sur sa personne. Mais Christophe Dugarry, lui, prend le contre-pied de tous les défenseurs du Tricolore.

Christophe Dugarry remet une couche sur Jonathan Clauss

Dimanche dans un entretien accordé au Canal Football Club, Mehdi Benatia fustigeait le comportement de Jonathan Clauss. Le conseiller sportif de l’OM accusait pratiquement le joueur d’un manque de professionnalisme. Lundi, la sortie du Maroc a d’abord été décriée par Eric Di Meco avant d’être fustigée par l’UNFP dans un communiqué cinglant. Mais si Di Meco estime que l’OM prête aux à Clauss des attitudes qu’il n’aurait pas, Christophe Dugarry pense que l’OM a bien raison sur le joueur.

L'article continue ci-dessous

Getty

« C’est le meilleur joueur de la saison dernière. Mais là, Jonathan Clauss a eu des attitudes que le club n’accepte pas, que Gattuso n’accepte pas. Comme le fait d’être trop souvent blessé alors qu’il n’a pas grand-chose, de ne pas montrer une attitude de guerrier, de critiquer les compositions d’équipe de l’entraîneur, de faire des petites phrases par-ci ou par-là… des attitudes », lance l’ancien international français dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.

Clauss titulaire ? un choix par défaut pour Dugarry

Malgré les critiques de l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss continuait par être aligné sur le terrain. Ce qui peut sembler surprenant puisque le club lui reproche de manquer de professionnalisme. A en croire Christophe Dugarry, c’est un choix par défaut.

Getty

« Il a été rappelé, il a été rattrapé par le coach ou par le directeur sportif et les dirigeants en disant que maintenant ça suffit et qu’il faut se remettre dans le droit chemin. Il ne se remet toujours pas dans le droit chemin, toujours pas. Ses performances ne sont toujours pas bonnes et son attitude n’est pas bonne", a encore lâché le champion du monde 1998. "Oui, il joue parce Gattuso n’avait pas le choix, Gattuso n’avait pas le choix. Qui allait-il mettre, il n’a que des pieds carrés ? Donc il le met. Je peux garantir que si Gattuso avait un joueur qu’il voulait sortir depuis le départ, c’était Clauss », explique l’ancien attaquant de l’OM.

Dugarry donne raison à Benatia

Depuis sa dernière sortie sur Jonathan Clauss, Mehdi Benatia est critiqué de part et d’autre. L’ancien défenseur de la Juventus est notamment accusé de livrer son joueur à la vindicte populaire. Mais selon Dugarry, c’était la bonne chose à faire. « Ils n’en pouvaient plus de son attitude, de son comportement. Ils ont le droit, à un moment, de dire que l’attitude de Clauss est dérangeante. Ils s’y sont pris un peu tard pour essayer de le faire partir. Mais je peux comprendre qu’à un moment ou à un autre… Parce que quand un joueur a une attitude comme celle-là, comment est-ce que cela se passe dans le vestiaire ? Les joueurs savent comment ça se passe et qu’à un moment ou l’autre le joueur a des attitudes qui ne conviennent pas et qu’il faut trancher dans le vif. Il faut être capable de prendre des décisions », poursuit l’ancien joueur du Barça.

Getty

Dugarry répond à Di Meco sur la théorie de complot de l’OM

Dans ses déclarations sur le sujet, Eric Di Meco a laissé entendre que Benatia serait envoyé par la direction de l’OM pour pousser Clauss à la sortie. Une théorie que remet en cause Christophe Dugarry.

« J’entends l’histoire que Medhi Benatia est envoyé au feu par son président pour cacher les erreurs du président. Benatia je ne le connais pas spécialement, ce n’est pas un intime. On s’est croisés deux ou trois fois mais rien de plus. J’ai l’impression que ce n’est pas le genre de garçon que tu vas envoyer en conférence de presse s’il n’a pas envie d’y aller. Ce n’est pas un fusible, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Et pourquoi pas le faire le jour du match ? Cela changeait quoi ? Jonathan Clauss était sur le terrain et n’a pas entendu. Cela changeait quoi ? Vous avez vu le match de Clauss, vous avez encore vu le match de Clauss ? J’ose espérer qu’à 19 heures cela ne revienne pas aux oreilles de Clauss. J’ose espérer qu’il n’a pas son téléphone », estime ‘’Duga’’ qui espère tout de même une réaction positive de la part de Jonathan Clauss. « J’espère qu’il va réagir. J’espère qu’il va enfin réagir ! Et enfin changer son attitude », conclut Christophe Dugarry.