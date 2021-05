OM, la raison de l’éviction de Cuisance dévoilée

Michael Cuisance, le milieu de terrain français de l’OM, ne devrait plus porter le maillot de l’équipe phocéenne.

Il semblerait que le séjour de Michael Cuisance sur les bords de la Méditerranée ne devrait pas s’étirer au-delà de la saison en cours. Prêté par le Bayern Munich, l’ancien international espoir devrait retourner en Bavière dès le terme de l’exercice.

Cuisance n’a même pas à attendre la fin de la campagne de Ligue 1 pour pouvoir faire ses bagages. Il n’a pas été convié au match contre Angers dimanche soir (3-2) et il ne le sera pas non plus pour l’ultime sortie de la saison contre le FC Metz. Jorge Sampaoli ne compte tout simplement plus sur lui.

En compagnie de Seifeddine Khaoui et de Valère Germain, Cuisance a été écarté du groupe pro et il n’y a aucune chance pour qu’il y soit réintégré d’ici le week-end prochain.

Jugé « trop individualiste » à l’entrainement

Selon les révélations faites par France Football, le coach argentin a mis une croix définitive sur le natif de Strasbourg. Et pour cause ; il juge que son investissement n’est pas à la hauteur des attentes. L’ancien sélectionneur albiceleste avait d’ailleurs prévenu qu’il mettrait de côté les joueurs qui ne se donnaient pas à fond et qui ont d'autres préoccupations que l'intérêt collectif.

Ce qui est reproché plus particulièrement à Cuisance d’être « trop individualiste » à l’entrainement. Un comportement qui aurait irrité le staff et le reste de ses coéquipiers.

Durant sa saison à Marseille, Cuisance aura joué 30 matches, mais seulement 13 comme titulaires. Et son bilan devant les buts est assez famélique, avec seulement 3 buts inscrits et 1 passe décisive offerte.