OM : la prédiction de Pascal Olmeta pour la suite de la saison de Marseille

L'ancien gardien de l'Olympique de Marseille a dévoilé son pronostic pour la fin de saison des Phocéens.

Vainqueur de Montpellier ce lundi, l'Olympique de Marseille a commencé son année 2023 sur une bonne note. Les Phocéens sont troisièmes de Ligue 1 à quatre points de Lens, deuxième, et avec deux points de plus que Rennes, quatrième. Eliminé de toute Coupe d'Europe, l'OM a maintenant un seul objectif bien clair : se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

"Tu ne décroches pas au classement, c'est fantastique"

Sur les ondes de RMC Sport dans l'émission de Jérôme Rothen, Pascal Olmeta a livré sa prédiction pour la suite de la saison de l'Olympique de Marseille. Et pour l'ancien gardien de l'OM et de l'équipe de France, les Phocéens peuvent nourrir de grandes ambitions et ont tous les ingrédients pour réaliser une seconde partie de saison brillante.

"Les joueurs répondent très bien aux demandes d'Igor Tudor. Jusqu'à maintenant, on voit l'intensité qu'ils peuvent mettre voire l'agressivité pour compenser certaines lacunes. Et puis si on regarde au milieu de terrain, avec la rentrée de Dimitri Payet, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tu ne décroches pas de Lens, à quatre points, c'est fantastique", a analysé l'ancien international français.

"Après quand on sait que dans le sud tu t'entraînes avec le soleil, qu'est-ce qui peut t'arriver ? Tout te réussit. Ce qui est fantastique c'est que tu ne décroches pas, tu es là. Si tu ne décroches pas que tu travailles que tu met l'intensité. Ai-je un doute sur le fait qu'ils ne maintiennent pas cette intensité ? Non, il n'y a plus de Coupe d'Europe", a ajouté Pascal Olmeta.

"L'OM est en pleine bourre"

L'ancien gardien de l'OM pense que les Phocéens sont lancés : "C'est clair, ça va être limpide à moins qu'il y ait encore des blessures. Je pense qu'il va y avoir une ou deux recrues, après c'est sûr que ça met du temps à les mettre en place, mais mieux vaut le faire en étant dans les trois premiers. Cela va aller un peu plus vite, si tu ne perds pas de points tu es là, on ne demande que ça. Ce n'est pas comme l'année dernière où on disait que ça n'allait pas tenir. Aujourd'hui, ça répond bien aux demandes du coach".

"Tudor va s'adapter à des équipes comme Strasbourg et Lens, qui ont mis la pression avec un bloc bien défensif et qui on su poser des problèmes à Paris, parce qu'il a cette intelligence. Quand tu vas gagner à Montpellier, c'est toujours difficile. Aujourd'hui on ne retient que les trois points. Ils font le plein. Ce matin ils se sont levés, bonne année, bonne santé et ils sont en pleine bourre. Pour les arrêter cela va être difficile", a conclu Pascal Olmeta.