OM, la Lazio dézingue Greenwood

La Lazio s'est attaquée à Mason Greenwood, vendredi, après sa décision de signer à l'OM, cet été.

L'Olympique de Marseille est certainement le plus français, le plus actif sur le marché des transferts, cet été. Désireux de jouer les premiers rôles en championnat la saison prochaine, le club olympien se donne les moyens de sa politique en recrutant des joueurs aux profils séduisants lors du mercato estival. Parmi ceux-ci, se trouve Mason Greenwood, ciblé aussi par la Lazio. Et le choix final de l'international anglais, qui a rallié la cité phocéenne, ne passe visiblement pas auprès du club italien.

Mason Greenwood a snobé la Lazio pour l’OM

C’est l’un des dossiers brulants du mercato estival. De retour à Manchester United après un prêt réussi du côté de Getafe, Mason Greenwood était, de nouveau, sur le marché des transferts, cet été. Et l’international anglais n’a pas manqué de prétendants puisque des clubs comme l’OM et la Lazio Rome étaient sur ses traces.

Mais le passé de Greenwood, autrefois accusé de violences conjugales et sexuelles sur sa compagne et blanchi par la justice britannique, faisait germer des doutes dans le rang des supporters, notamment à Marseille. Ce qui n’a pas pour autant empêché la direction phocéenne de débourser près de 30 millions d’euros pour s’offrir l’ailier de 22 ans.

L'article continue ci-dessous

La Lazio ne digère pas le choix de Greenwood

La décision de l’Olympique de Marseille de signer Mason Greenwood cet été a longtemps divisé les supporters phocéens. L’Anglais aurait même pu tourner dos à l’OM en raison des polémiques autour de son arrivée en Provence. Dans ce cas, nul doute que la Lazio aurait été le favori pour s’emparer du joueur. Pourtant, la décision de Greenwood, qui choisi l’OM, fait grincer des dents à Rome.

@olympiquedemarseille

« Nous le voulions déjà l’année dernière, mais il y a eu un problème avec le joueur. Vous savez tous quel a été le problème avec Greenwood. Un agent a évoqué l’idée de le voir en Italie, nous lui avons donné un délai, puis une vente aux enchères a commencé et j’ai estimé que je ne pouvais pas dépasser une certaine limite. Nous avons proposé environ 26 millions d’euros. Il a préféré choisir un autre club et, selon moi, les meilleures affaires sont celles que l’on ne fait pas. Je veux des joueurs qui aiment le club dans lequel ils travaillent. Je ne veux pas de ces mercenaires. C’est une chance de ne pas faire certaines affaires. J’ai des valeurs que mes parents m’ont transmises. Il a choisi une autre voie et nous lui souhaitons bonne chance », a déclaré le directeur sportif de la Lazio, Angelo Fabiani, au micro de Radio Lazio Style.