Greenwood à l'OM, la vérité éclate

La Lazio aurait revu à la hausse son offre pour Mason Greenwood, un ancien de Manchester United, mais reste loin du prix demandé.

Les géants de la Serie A sont considérés comme étant en tête de la course pour Greenwood après avoir vu leurs rivaux nationaux, la Juventus, refroidir leur intérêt. Des équipes espagnoles - où le joueur de 22 ans a fait forte impression lors de son prêt à Getafe la saison dernière - exploreraient également d'autres options.

L'article continue ci-dessous

United est ouvert aux offres, car il semble qu'il n'y ait pas de retour possible pour Greenwood à Old Trafford. Cependant, on dit qu'ils recherchent environ 50 millions d'euros (42 millions de livres sterling / 54 millions de dollars) pour une vente. C'est un chiffre irréaliste pour beaucoup de ses prétendants.

Sportitalia affirme que la Lazio a mis au point une offre de 25 millions d'euros (21 millions de livres sterling / 27 millions de dollars) qui comprend un pourcentage important sur toutes les futures indemnités de transfert - potentiellement jusqu'à 50 %. Sky Sport Italia rapporte toutefois que l'Olympique de Marseille, qui évolue en Ligue 1, est également sur les rangs.

L'international anglais Mason Greenwood serait ouvert à l'idée d'un transfert en France, avec un désir de sa part de résoudre rapidement les questions en suspens concernant son avenir, afin de relever un nouveau défi et de prendre un nouveau départ.