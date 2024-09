OM, la fabuleuse demande de Neal Maupay à Roberto De Zerbi

Doublure d’Elye Wahi à l’OM, Neal Maupay fait une impressionnante demande à son coach Roberto De Zerbi.

Recruté cet été en provenance de Norwich City, Neal Maupay fait des débuts rêvés avec l’Olympique de Marseille. Auteur d’un but en trois apparitions avec le club du Sud de la France, l’avant-centre français, doublure de son compatriote Elye Wahi, n’est pas pour autant satisfait de son temps de jeu.

Maupay réclame plus de temps

Après la blessure de Faris Moumbagna cet été, l’Olympique de Marseille s’était lancé à la recherche d’un nouvel avant-centre. Ce que le club phocéen a réussi à trouver. En effet, les dirigeants ont fait de Neal Maupay leur priorité, pareil pour l’attaquant français qui a fini par signer en prêt avec option d’achat. Doublure d’Elye Wahi, qui a également rejoint l’OM cet été, Maupay n’a pas eu droit à assez de temps de jeu (97 minutes).

Site OM

Auteur d’une réalisation lors de la victoire contre Nice (2-0), le Français, même s’il est satisfait de son temps avec De Zerbi, en voudrait plus afin de marquer plus de buts. « Je ne me suis jamais mis d'objectifs chiffrés. Je ne me fixe pas de limites. Si je suis en confiance et que je joue régulièrement, je sais que je peux marquer des buts. Ça dépend de mon temps de jeu, de comment fonctionne l'équipe. Elye (Wahi) joue beaucoup, je suis prêt. Quand ma chance viendra, comme face à Nice, je ferai le maximum pour marquer des buts », a-t-il déclaré dans une interview à La Provence.

L'article continue ci-dessous

Maupay savoure la victoire contre l’OL

L’Olympique de Marseille a remporté le premier Olympico de la saison contre Lyon (2-3) bien qu’il ait évolué en infériorité numérique depuis la cinquième minute de jeu avec l’expulsion de Leonardo Balerdi. Invité à se prononcer sur l’état du groupe après ce choc, l’attaquant de 28 ans a indiqué que ce match renversant en faveur de l’OM a réconforté l’effectif phocéen.

Getty

« Forcément. Ça donne de la joie et de la bonne humeur, mais aussi de la confiance, à tout le groupe et à tout le club. C'est plus facile et agréable de reprendre après un tel match (…) Je pense, oui. C'est le genre de match qui soude un groupe, qui fédère les joueurs, le staff et les supporters. Il y a eu beaucoup de changements cet été avec de nouveaux joueurs et un nouveau staff. Ça ne fait que cinq matches, mais vivre une soirée comme celle-là tous ensemble, ça nous rapproche », a ajouté Maupay, qui estime que « le scénario du match est fou » à Lyon.