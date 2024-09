Marseille – Nice : L’OM douche les Aiglons (2-0)

Marseille vs Nice

Marseille et Nice étaient aux prises, samedi, pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Score final, 2-0.

L’Olympique de Marseille recevait l’OGC Nice, samedi, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1. En pleine célébration des 125 ans du club, les Phocéens n’ont pas eu à trop forcer pour s’imposer face aux Aiglons.

Marseille plus réaliste

La première mi-temps aura été relativement timide pour les Marseillais. L’OM mettait la pression d’entrée avec une frappe de Luis Henrique, captée par Marcin Bulka (4e). Mais les Aiglons opposaient une belle résistance et contenaient tant bien que mal les attaques phocéennes. Nice ne se contentait pas de défendre et mettait aussi à mal la défense olympienne. Ce sont d’ailleurs les Niçois qui se montraient dangereux en premier avec une frappe de Melvin Bard qui heurtait le poteau de Geronimo Rulli (37e).

Une occasion qui a eu le don de réveiller les hommes de Roberto De Zerbi qui vont ouvrir le score dans la foulée. Sur un centre de Luis Henrique, Neal Maupay surprenait la défense niçoise, attentiste, et reprenait le ballon de la tête pour l’envoyer dans les filets de Bulka (1-0, 40e). Le score n’évoluait pas jusqu’au terme de la première mi-temps.

L’OM assomme Nice

Au retour des vestiaires, les deux équipes revenaient avec plus d’entrain mais c’est l’OM qui passait encore devant au score. Alors que Rosario venait de buter miraculeusement sur Rulli (49e), Luis Henrique se servait d’un une-deux avec Amine Harit pour nettoyer la lucarne de Marcin Bulka d’une frappe enroulée (2-0, 53e). Nice ne baissait pas, pour autant, les bras avec Jeremy Boga qui allait encore buter sur Rulli (62e).

Les Aiglons se verront offrir un boulevard après l’exclusion de Derek Cornelius (75e). Mais les hommes de Franck Haise manquaient encore de réussite avec Youssoufa Moukoko qui voyait le cadre se dérober devant lui alors que les buts lui étaient grandement ouverts (78e). Nice essayait de forcer la décision dans les dernières minutes mais se heurtait à une défense olympienne très concentrée et à un grand Rulli qui s’interposait encore devant Guessand (89e). Les filets ne tremblaient plus et l’OM s’offrait ainsi sa troisième victoire de la saison dont la première au Stade Vélodrome. Marseille (10pts) monte à la première place du classement en attendant le match du PSG contre Brest (20h) alors que Nice (4e) reste campé à la 9e place.