OM - La déclaration d’amour de Benjamin Mendy pour "Pipa" Benedetto

Lors d’une interview accordée à Otro, Benjamin Mendy a dit tout le bien qu’il pensait de l’attaquant marseillais.

Benjamin Mendy a une nouvelle mascotte du côté de l’ . En attendant le retour à la compétition de Florian Thauvin, le latéral gauche de a dû se trouver un nouveau "chouchou" pour regarder les matchs de son ancien club. Et l’heureux élu s’appelle donc Dario Benedetto.

Depuis le début de saison, Mendy n’a jamais hésité à encourager et féliciter l’attaquant argentin sur les réseaux sociaux. Mais cette fois-ci, il l’a fait directement en interview, et Benedetto ne pourra qu’être flatté au vu des joueurs prestigieux qui l’accompagnent.

Mendy : "J'ai le sang bleu ciel"

En effet, Otro a invité Mendy à choisir quatre joueurs qui ne disputent pas la Ligue des Champions… mais qui devraient la disputer. Et l’ancien Marseillais a immédiatement choisi Benedetto !

"Pipa Benedetto ! Il joue pour Marseille, et j’ai le sang bleu ciel. C’est un superbe attaquant, les gens vont se rendre compte de plus en plus qu’il a d’énormes qualités. Et surtout, il mouille le maillot ! C’est tout ce qu’on demande", a déclaré Mendy.

Les autres joueurs cités par le latéral mancunien ? Paul Pogba, son compatriote de , mais également James Maddison (Leicester) et Gianluigi Donnarumma (Milan AC).