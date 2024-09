OM, l'incroyable révélation sur le transfert d'Elye Wahi

Un nouvel indice a été révélé, vendredi, dans le transfert de l’Elye Wahi à l’OM cet été.

Le mercato estival ayant fermé ses portes depuis deux semaines, place désormais au bilan des opérations. Un bilan qui sera logiquement long pour l’Olympique de Marseille qui a accueilli plusieurs recrues cet été. Mais un transfert en particulier, celui d’Elye Wahi, continue de faire parler. Ce vendredi par contre, on en sait plus sur les raisons qui ont poussé l’OM à rapidement boucler ce dossier.

L’énorme sacrifice d’Elye Wahi pour rejoindre l’OM

L’OM a été très actif sur le marché des transferts cet été avec une dizaine de renforts enregistrés lors du mercato estival. Parmi eux, se trouve Elye Wahi, recruté pour concurrencer Faris Moumbagna au poste d’avant-centre avant la blessure de ce dernier. Si l’arrivée de l’ancien attaquant de Lens reste incompréhensible pour certains supporters, Mehdi Benatia annonce ce vendredi qu’Elye Wahi a fait des efforts financiers afin de faciliter son transfert à Marseille.

« Wahi, c’est un joueur qui avait des convoitises. Mais quand j’ai parlé avec lui, il m’a dit "écoute, j’ai parlé à mes agents, j’ai parlé à mon club, je ne veux que l’OM". Il a fait des efforts financiers pour venir à l’OM, ça, c’est factuel. On peut dire ce qu’on veut mais c’est du concret. Pour moi, c’est fort quand un joueur fait des efforts et des sacrifices pour venir », révèle le conseiller sportif de l’OM dans un entretien accordé à BeIN Sports.

Les supporters de l’OM apportent leur soutien à Elye Wahi

Cependant, Elye Wahi n’a pas connu des débuts de rêve avec l’Olympique de Marseille. Buteur sur penalty lors de la première journée de Ligue 1 (victoire 1-5 contre Brest), l’international espoirs n’a pas été en réussite une semaine plus tard face à Reims (2-2). Ce qui lui d’ailleurs valu des sifflets de quelques supporters phocéens. Une réaction qui ne partage toutefois pas la majorité des fans de l’OM qui préfèrent apporter leur soutien à Elye Wahi.

« Le Vélodrome résonne parfois fort et je n’ai pas eu la sensation que les sifflets descendaient des virages. Et peu importe, il n’y avait rien de méchant. Certains ont montré un peu de mécontentement, mais ce n’était pas une bronca, juste de la déception, de la frustration après ces occasions manquées. Un gentil coup de pression. Et on soutiendra Wahi lors du prochain match, il n’y a pas de débat », confie un leader de groupe de supporteurs dans des propos rapportés par RMC Sports.